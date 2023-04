La République du Ghana lance à l'échelle nationale une application numérique mobile de soins de santé par OSD

VIENNE, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fin 2022, l'Autorité nationale d'assurance maladie (NHIA) de la République du Ghana a lancé la solution "Shelter" de l'Imprimerie Nationale Autrichienne (OSD) en tant qu'application "MyNHIS" pour tous les citoyens du Ghana. Offrant un moyen simple d'accéder au régime national d'assurance maladie ("NHIS"), l'application "MyNHIS" est considérée comme une amélioration significative de la couverture médicale générale dans tout le pays. "Nous nous réjouissons des améliorations apportées au régime national d'assurance maladie (NHIS) pour en faciliter l'accès. Le régime est actuellement l'une des institutions les mieux numérisées", a déclaré le président de la République du Ghana, Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Bernard Okoe-Boye, Directeur Général de la NHIA du Ghana, a ajouté : "Cette innovation numérique a conduit à une augmentation remarquable de la proportion de membres qui renouvellent leur adhésion chaque année, améliorant ainsi la couverture de la population par le système"

L'application "MyNHIS" a été développée et mise en œuvre par la société autrichienne de haute sécurité Austrian State Printing House (OSD). "Cette étape marque le nouveau lancement réussi d'une application d'identité numérique pour OSD", déclare Claudia Schwendimann, PDG d'OSD International. L'application "MyNHIS" est disponible gratuitement sur le Google Play Store pour les appareils Android et sur l'App Store d'Apple pour les appareils iOS.

"MyNHIS": propose un premier pas dans le système de national de santé

L'inscription à l'application "MyNHIS" nécessite une connexion internet active et une carte d'identité nationale. Une fois l'inscription terminée, les utilisateurs ont accès à la vue d'ensemble de leur affiliation, de leurs ordonnances, de leurs paiements mensuels de cotisations ainsi qu'à la liste des centres médicaux les plus proches certifiés par le NHIS. Ainsi, les utilisateurs de « MyNHIS » peuvent gérer leur adhésion à l'assurance maladie nationale depuis n'importe quel endroit, sans avoir à se déplacer personnellement dans un bureau local du NHIS.

Les usagers qui ne sont pas encore affiliés au NHIS peuvent s'inscrire dans l'application en saisissant leurs données personnelles, qui seront recoupées avec le registre national de l'état civil. "MyNHIS" permet également aux utilisateurs d'ajouter des amis et des membres de la famille, ce qui facilite la gestion des soins de santé pour l'ensemble de la famille ou de leur organisation. Les paiements pour les services du NHIS peuvent être effectués de manière pratique grâce à l'application en utilisant différentes méthodes, telles que l'argent mobile, la carte de crédit et les virements bancaires. En outre, l'application permet d'effectuer des paiements depuis l'étranger, ce qui permet aux Ghanéens vivant à l'étranger de soutenir plus facilement leur famille restée au pays.

Tirer parti du taux élevé de pénétration des smartphones dans le pays

Avec plus de 30 millions d'habitants, le Ghana est l'un des quatre pays d'Afrique ayant la plus forte densité d'appareils de téléphonie mobile dotés d'une connectivité. Selon les dernières enquêtes, plus de 73 % des citoyens âgés de plus de 12 ans ont accès à un smartphone. "C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de rechercher un partenaire de confiance comme OSD pour le développement de l'application de santé numérique. « MyNHIS » représente une avancée importante dans notre mission de rendre les soins de santé accessibles en suivant le principe de 'ne laisser personne de côté'", déclare Bernard Okoe-Boye. "Nous sommes fiers de nous associer à la NHIA pour ce projet phare", ajoute Mme Schwendimann. Dans les mois à venir, MyNHIS sera mis à jour avec des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires. "Ces améliorations permettront d'accroître la convivialité et l'efficacité pour le gouvernement et tous les citoyens", souligne Mme Schwendimann.

