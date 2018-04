La rifaximine-α r éduit l'incidence des sepsis et des admissions, toutes causes confondues, pendant l'attente pour les greffes du foie[i], ainsi que les admissions à l'hôpital

Norgine B.V. a mis en avant aujourd'hui de nouvelles données provenant d'une étude rétrospective au Royaume-Uni qui montre que la rifaximine-α prescrite dans le cadre d'une récidive de l'encéphalopathie hépatique (HE) manifeste chez les patients atteints d'une cirrhose avancée, inscrits sur une liste d'attente pour une greffe du foie, a amélioré les résultats sur la liste d'attente en réduisant nettement les admissions à l'hôpital, toutes causes confondues, ainsi que les épisodes de sepsis.

Ces nouvelles données indépendantes ont été présentées lors du Congrès international sur le Foie.

L'étude menée par le Dr Debbie Shawcross, clinicienne scientifique et consultante honoraire en hépatologie, basée à l'Institut des études sur le foie et des greffes du foie du King's College de Londres, Royaume-Uni, montre que les patients traités avec la rifaximine ont vu une réduction très nette du nombre d'admissions toutes causes confondues sur la liste d'attente (p=0,01). Par ailleurs, les données montrent une réduction significative des épisodes de sepsis, notamment de la péritonite bactérienne spontanée (p=0,016), des admissions liées aux ascites (p=0,024), des saignements variqueux (p=0,024) et soulignent que ces affections étaient moins susceptibles de justifier une priorisation (p=0,04).

L'étude a examiné les dossiers électroniques des patients qui ont été inscrits pour une greffe du foie sur une période de deux ans [du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016]. Les patients étaient inscrits s'ils avaient connu au moins deux épisodes historiques d'HE manifeste ou s'ils souffraient d'une encéphalopathie clinique au moment de l'évaluation de la greffe.

Il n'existe aucun remède à l'encéphalopathie hépatique autre que le greffe. Au Royaume-Uni, la prévalence de la cirrhose a été estimée à 76 pour 100 000 habitants[ii].

Norgine détient actuellement les droits de commercialisation de la rifaximine--α(XIFAXAN® 550 mg, connue sous le nom de TARGAXAN® 550 mg au Royaume-Uni et en Belgique) en Australie, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en République d'Irlande, en Suède et au Royaume-Uni.

i. Debbie Shawcross et al. Rifaximin reduces the incidence of sepsis and all cause admissions whilst on the liver transplant waiting list. (La rifaximine réduit l'incidence de la sepsis et des admissions toutes causes confondues pendant la période où le patient est sur la liste d'attente pour une greffe du foie). Présentation par affiches. Résumé 5380. Congrès international sur le Foie 2018.

ii. Fleming et al. Incidence and prevalence of cirrhosis in the United Kingdom, 1992-2001: A general population-based study. (Incidence et prévalence de la cirrhose au Royaume-Uni, 1992-2001 : étude sur la population générale). Journal of Hepatology 49 (2008) 732-738

