La série d'été au succès foudroyant « Story of Yanxi Palace » d'iQIYI touche à sa fin, après avoir été visionnée plus de 15 milliards de fois

PÉKIN, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- iQIYI Inc. (NASDAQ : IQ) (« iQIYI » ou la « Société »), service de divertissement en ligne innovant et leader du marché en Chine, a célébré aujourd'hui la clôture de sa série en costumes à grand succès « Story of Yanxi Palace », un récit sur la dynastie Qing mêlant concubines ambitieuses et intrigue au palais. Après avoir captivé un pays tout entier, la série de 70 épisodes, coproduite par iQIYI et Huanyu Film Works, a été visionnée à sa clôture plus de 15 milliards de fois au total.

Pendant sa diffusion, la série très populaire « Story of Yanxi Palace » a été l'événement de divertissement incontesté cette année en Chine. La série a été le programme en ligne le plus regardé en Chine pendant 39 jours consécutifs cet été, ayant été visionnée en moyenne 300 millions de fois par jour, et ayant enregistré un pic d'audience record de plus de 700 millions de vues. Sur Weibo, principale plateforme chinoise de réseau social de type Twitter, « Story of Yanxi Palace » s'est positionnée en tête de la liste « Hot Searches » du site à 500 reprises distinctes, tandis que le total des publications utilisant le hashtag « #Story of Yanxi Palace » a suscité plus de 12 milliards de vues. Grâce à la popularité de la série, les médias chinois ont constaté une augmentation significative du nombre de visites au Palais Yanxi éponyme de la série dans la Cité interdite.

« Nous sommes extrêmement fiers d'assister au succès retentissant de « Story of Yanxi Palace » cet été, et de l'empreinte que la série laisse sur la culture populaire », a déclaré le Dr Gong Yu, fondateur et PDG d'iQIYI. « Au cours du processus de production de "Story of Yanxi Palace", nous avons volontairement choisi des acteurs moins connus dotés d'un talent prometteur, en rejetant la tendance actuelle de l'industrie chinoise consistant à placer excessivement l'accent sur la célébrité des acteurs dans ses productions. L'accueil remarquable qu'a suscité la série prouve que ce choix était le bon, validant à nouveau l'accent que place iQIYI sur la production et la sélection exclusives de contenus de la plus haute qualité. C'est le modèle auquel adhère iQIYI depuis toujours, et nous ne dévierons pas de cette vision - les amateurs de divertissement chinois savent que la marque iQIYI est synonyme de contenus exceptionnels. »

Suite à l'accueil enthousiaste de la série à l'échelle nationale, « Story of Yanxi Palace » a également franchi les barrières linguistiques et culturelles, pour atteindre un succès significatif en dehors de Chine continentale, et elle est désormais disponible dans plus de 70 pays et régions. La série est distribuée aux principales chaînes télévisées et plateformes d'Asie, et constitue le programme le plus visionné à Hong Kong sur TVB à sa deuxième semaine de diffusion. En outre, la série se révèle extrêmement populaire en dehors de l'Asie, étant devenue l'une des séries sous licence en langue chinoise les plus regardées sur Youtube cette année.

À propos d'iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. (NASDAQ : IQ) (« iQIYI » ou la « Company ») est un service de divertissement en ligne innovant leader du marché en Chine. Son ADN d'entreprise combine talent créatif et technologie, en favorisant un environnement dédié à l'innovation continue et à la production de contenus à grand succès. La plateforme d'iQIYI offre des contenus originaux hautement populaires, ainsi qu'une bibliothèque complète d'autres contenus produits par des professionnels, de contenus générés par des partenaires, et de contenus générés par des utilisateurs. La Société se démarque dans le secteur du divertissement en ligne par sa plateforme technologique leader alimentée par une IA avancée, des analyses de mégadonnées, et d'autres technologies stratégiques exclusives. iQIYI attire une immense base d'utilisateurs et suscite un formidable engagement de leur part, et a développé un modèle de monétisation diversifié, qui inclut des services d'adhésion, des services de publicité en ligne, la distribution de contenus, des diffusions en direct, des jeux en ligne, des licences de PI, de la littérature en ligne, du commerce électronique, etc. Pour en savoir plus sur iQIYI, rendez-vous sur http://ir.iqiyi.com.

