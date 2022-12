La SAFCSP et Informa lancent 'Tahaluf', une coentreprise pour soutenir le plan Saudi Vision 2030

La Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones (SAFCSP) et Informa créent Tahaluf, une coentreprise destinée à lancer des marques d'exposition de classe mondiale en Arabie saoudite

Cette nouvelle coentreprise créera des opportunités de carrière professionnelle pour les Saoudiens dans l'événementiel et dans les industries connexes

Le partenariat donnera lieu à une série d'événements d'envergure en 2023 et 2024 à destination des secteurs verticaux clés en Arabie saoudite, notamment la technologie, l'intelligence artificielle, l'alimentation, la pharmaceutique, la beauté, l'immobilier et les soins de santé

RIYADH, Arabie Saoudite, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- La SAFCSP et Informa, le plus grand organisateur mondial de salons, ont annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle coentreprise, 'Tahaluf', destinée à remplir les objectifs de la Vision 2030 du Royaume visant à diversifier son économie et à créer des opportunités d'emploi à haute valeur ajoutée pour les citoyens saoudiens.

En lançant la coentreprise Tahaluf avec Informa, la SAFCSP élargit sa mission consistant à stimuler la croissance dans les secteurs économiques clés du Royaume pour englober désormais l'événementiel. Tahaluf tirera parti de l'expertise mondiale d'Informa pour créer un secteur de l'événementiel d'envergure internationale au Royaume qui fera progresser la diversification économique, donnera aux entreprises internationales accès à de nouveaux marchés, attirera des investissements étrangers et soutiendra la modernisation de l'activité commerciale dans le Royaume. Tahaluf contribuera également à la création de nouvelles perspectives professionnelles pour la population jeune, talentueuse et portée sur le numérique du Royaume, non seulement dans l'événementiel, mais aussi dans les économies créatives et numériques au sens large, notamment les communications, l'image de marque, le marketing numérique et le développement de produits numériques. L'Académie Tahaluf offrira à une cohorte annuelle de jeunes professionnels saoudiens l'occasion d'acquérir une formation et une expérience pratiques dans des événements internationaux grâce à un système de roulement à travers les activités internationales d'Informa, et de bénéficier davantage d'un programme d'accréditation professionnelle dans l'événementiel reconnu par le secteur.

La coentreprise Tahaluf s'appuie sur la collaboration fructueuse entre la SAFCSP et Informa, qui a donné lieu à l'événement technologique primé LEAP ( www.onegiantleap.com ) en 2022, co-organisé par le ministère des Communications et de l'informatique et par la marque de cyber de renommée mondiale Black Hat ( www.blackhatmea.com ), et par l'Autorité générale pour le divertissement et appartenant à Riyadh Season. Tahaluf autorisera les marques leaders du marché d'Informa à lancer une série de nouveaux événements B2B, d'expériences et de services numériques en 2023 et au-delà, axés initialement sur des secteurs stratégiques importants tels que la technologie, l'immobilier, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, la santé et la beauté, le tourisme et l'hôtellerie.

Tahaluf lancera notamment l'événement sur l'intelligence artificielle DeepFest ( www.deepfest.com ) du 6 au 9 février 2023 ; le salon sur la restauration et l'hôtellerie Feast (www.Onegiantfeast.com) du 24 au 26 octobre 2023 ; le festival de l'industrie cosmétique Cosmoprof Middle East ; le salon de l'immobilier international Cityscape Global ( www.cityscapeglobal.com ) du 10 au 13 septembre 2023 et la version moyen-orientale de la grande marque pharmaceutique, CPHI Middle East ( www.cphi.com) du 15 au 17 janvier 2024.

Mike Champion, vice-président exécutif régional d'Informa Markets, a déclaré que l'ambition de Tahaluf est de concentrer la puissance et la valeur de l'événementiel international pour soutenir la croissance d'industries stratégiquement importantes en Arabie saoudite.

« Ces événements majeurs peuvent stimuler considérablement l'économie en offrant un accès aux marchés et en stimulant les investissements étrangers et le commerce international. Nous sommes honorés d'avoir approfondi notre partenariat avec la SAFCSP pour créer Tahaluf, et ensemble nous visons à créer des événements de classe mondiale et durables en Arabie saoudite qui serviront de vitrine internationale pour les secteurs clés de l'économie saoudienne, tout en contribuant à une industrie de l'événementielle florissante dans le Royaume. Notre mission est d'introduire des événements de classe mondiale dans le Royaume et d'être une force positive pour faire de l'Arabie saoudite un pôle événementiel mondial », a déclaré Mike Champion.

Faisal Al-Khamisi, président de la SAFCSP a déclaré : « L'Arabie saoudite accueille un portefeuille croissant d'événements mondiaux depuis plusieurs années, et aujourd'hui, avec Tahaluf, la SAFCSP investit pour améliorer davantage l'événementiel saoudien et les secteurs créatifs et numériques connexes. Tahaluf contribuera de façon significative à la mission de la SAFCSP qui consiste à soutenir le développement des compétences et à créer des opportunités professionnelles pour les jeunes saoudiens dans des secteurs professionnels dynamiques ; la coentreprise contribuera également à la diversification et à la modernisation globales des industries clés en Arabie saoudite. »

« Informa a joué un rôle de premier plan dans l'événementiel à l'échelle internationale, notamment en offrant des expériences numériques, à la demande et axées sur les données, et en dirigeant des initiatives de durabilité dans l'ensemble du secteur. Cette expertise nous a permis de lancer ensemble des événements réussis dans le passé et sera inestimable pour réaliser les plans ambitieux annoncés aujourd'hui. Tahaluf – qui signifie « alliance » en arabe - reflète la force du partenariat entre la SAFCSP et Informa, et nous prévoyons de collaborer étroitement dans cette prochaine phase de développement d'événements d'envergure internationale pour l'Arabie saoudite », a ajouté Al-Khamisi.

