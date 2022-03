La saison 2 de « The Shape of Culture » s'achève avec la diffusion du dernier épisode le 6 mars

« Tout au long du voyage, nous savons qu'une fois que nous aurons reconnu le charme exceptionnel du patrimoine culturel qui nous entoure, nous serons submergés par un sentiment de bonheur, suscité par la nostalgie et, pour certains, par la fierté, a expliqué M. Shan. Je souhaite intégrer le patrimoine mondial dans la vie moderne des Chinois, encourager les jeunes à s'intéresser à la culture traditionnelle chinoise et faire connaître le patrimoine mondial de la Chine au monde entier en adoptant une démarche culturelle vivante. »

Après le succès fulgurant de la première saison, l'émission a développé le concept créatif et la logique narrative en apportant des réponses plus approfondies et structurées aux trois questions clés : Qu'est-ce que le patrimoine mondial ? Pourquoi est-ce un patrimoine mondial ? Que peut apporter le patrimoine mondial ?

En ce qui concerne la sélection des sites patrimoniaux, cette saison a mis l'accent sur la diversité, en présentant un éventail de sites plus large qui comprend non seulement des sites archéologiques comme Yin Xu, mais également des sites naturels et culturels comme le mont Wuyi, en privilégiant un style terre à terre distinct fait de jeunesse, d'art et d'esprit critique, qui confère à cette émission une vision spatiale et temporelle plus vaste et plus approfondie. La « troupe de jeunes » a également participé aux réunions de rédaction et de planification de la deuxième saison, en exposant sa vision personnelle des sites du patrimoine mondial.

Cette nouvelle saison a également optimisé la structure du contenu pour en améliorer la richesse : chaque épisode s'ouvre sur une marque de suspens ou un fait intrigant à travers une personnification qui donne la parole aux trésors, qui nous "racontent" les légendes et les récits historiques ; les temps forts de la vie urbaine moderne sont documentés ; des scènes de la vie quotidienne sont enregistrées pendant 24 heures autour des sites patrimoniaux ; un salon de discussion virtuel sur l'histoire demande aux personnages historiques de partager leurs histoires ; et des données sur le patrimoine soulignent le caractère unique du patrimoine chinois à l'échelle mondiale.

Le programme, qui vise à développer notre culture des sites du patrimoine mondial, associe la technologie, l'esthétique des vêtements traditionnels, la musique, la poésie et le dialogue fictif avec les peuples anciens afin d'enrichir et d'explorer les modes de transmission de la culture. Au cours de l'émission, le public peut admirer des défilés de mode de vêtements traditionnels, assister à des concerts de musique traditionnelle et participer à des rencontres poétiques nocturnes à travers l'écran.

Visuellement, le langage cinématographique de cette nouvelle saison ne met pas seulement l'accent sur la "beauté", mais également sur les différentes manières d'interpréter les divers types de beauté. Pour ce faire, l'équipe de production a utilisé la conception minutieuse des angles de caméra dans le cadre d'un système intégré qui fait converger le son, l'éclairage, le graphisme, le style et la reproduction. Par le biais de performances scéniques, d'interprétations théâtrales et d'art moderne, l'émission a déconstruit l'esthétique chinoise pour éveiller la perception du public de la beauté de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1757940/The_Shape_Culture__Season_2_Wraps_Up_Premiere_Last_Episode.jpg

SOURCE Zhejiang Television