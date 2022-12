La saison 3 de « The Shape of Culture » à la découverte de la vie de la rue dans les sites du patrimoine mondial

PÉKIN, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La troisième saison de l'émission de télé-réalité culturelle très attendue « The Shape of Culture : China in the Heritage Sites » reviendra sur Zhejiang Satellite Television le 18 décembre. Cette toute nouvelle saison porte sur les histoires et les récits de personnes ordinaires qui sont les protecteurs et les héritiers du patrimoine mondial en Chine.

Coproduite par Guo Wen Culture, Zhejiang Satellite Television et Tencent Video, la troisième saison de « The Shape of Culture » a pour thème « raconter chaleureusement les histoires du patrimoine mondial » et expliquera comment les gens continuent à promouvoir les patrimoines mondiaux dans la culture chinoise en décrivant la vie de la rue dans les sites du patrimoine mondial, en racontant les histoires de personnes qui se consacrent à la préservation du patrimoine mondial et en présentant différentes facettes de ce patrimoine au public.

« The Shape of Culture », lancée en 2021, vise à inspirer davantage de jeunes à entreprendre leurs propres voyages d'exploration et de découverte culturelles, à chérir les aspects profonds de la culture chinoise et à jouer un rôle positif dans la préservation du patrimoine culturel mondial.

Les Trois voies et sept allées : la culture et l'esprit à travers 1 000 ans

Les Trois voies et sept allées de la province du Fujian sont l'un des quartiers historiques et culturels les plus vastes et les mieux préservés de Chine. Il est considéré comme le « fossile vivant du système urbain chinois lifang (unité urbaine) » et le « musée des architectures chinoises des dynasties Ming et Qing ». La « troupe de jeunes » explorera le quartier en deux groupes pour répondre à deux questions à partir de leur expérience personnelle : pourquoi protégeons-nous les Trois voies et sept allées ? Qu'est-ce que ce patrimoine culturel a apporté aux gens dans la société d'aujourd'hui ?

Tout le monde s'accorde à dire que l'on peut découvrir la moitié de l'histoire moderne et contemporaine de la Chine dans les Trois voies et sept allées, où ont vécu un grand nombre de personnes influentes qui ont laissé une empreinte indélébile sur le développement de la Chine. Parmi ces personnages historiques, citons Yan Fu, « le premier Chinois à maîtriser les études occidentales », Lin Juemin, un révolutionnaire patriote qui a écrit la plus belle lettre d'amour du XXe 20e siècle, et beaucoup d'autres.

La « troupe de jeunes » suivra Zheng Guozhen, directeur adjoint de l'Académie chinoise des reliques culturelles, et Xu Lingyi, rédacteur en chef adjoint du magazine « HOMELAND », pour retracer l'histoire de personnages historiques bien connus de la province de Fujian dans les Trois voies et sept allées.

Shan Jixiang, directeur de l'Académie chinoise des reliques culturelles, qui a été conservateur du Musée du Palais à Pékin entre 2012 et 2019, ainsi que Tang Jiuzhou et Chen He, membres de la « troupe de jeunes », vont relever le défi d'apprendre le wing chun, un style d'art martial classique et le patrimoine culturel immatériel national de la Chine. Mais avant de commencer, ils doivent « mémoriser et réciter » la doctrine du wing chun et comprendre sa culture et sa philosophie de vie.

« The Shape of Culture » prend le contre-pied du stéréotype consistant à promouvoir les sites du patrimoine mondial pendant les trois saisons. Ainsi, les gens peuvent avoir un regard neuf sur ces icônes culturelles à travers des récits captivants et des histoires touchantes. Parallèlement, l'émission explore également l'influence du patrimoine mondial sur la vie quotidienne des gens. L'émission montre comment les gens découvrent le patrimoine mondial et perpétuent cet aspect précieux de la culture traditionnelle chinoise, ainsi que les liens émotionnels uniques qui se tissent au fil du temps.

Outre les Trois voies et sept allées de la province du Fujian, la troisième saison visitera au total 12 sites et destinations du patrimoine mondial en Chine, dont la Grande Muraille de Pékin, le centre historique de Macao, Liling dans la province du Hunan et Qufu dans la province du Shandong.

SOURCE Guo Wen Culture