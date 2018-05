La saison officielle 2018 du concours de robotique MakeX a officiellement débuté

En Turquie, le premier concours de robotique international MakeX a été un succès

Les 19 et 20 mai, le premier tour international MakeX pour l'année 2018 s'est terminé avec succès dans le centre de conventions d'Istanbul, en Turquie. Plus de 200 élèves d'écoles primaires et de collèges en provenance de sept villes s'y sont affrontés et quatre équipes participeront à la finale MakeX 2018. L'équipe Kodla Ardahan a gagné le titre décerné aux collèges tandis que l'équipe Robust Jr. est la gagnante parmi les écoles primaires.

Des élèves, représentants des équipes tenantes du titre, ont déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir gagné et fiers de participer à cet événement. Lors de la prochaine étape, nous participerons à la finale de MakeX en Chine, où nous représenterons notre pays, qui mérite une place sur la scène internationale. »

Yusuf GUNGOGDU, cofondateur de Robotistan, a déclaré : « Aujourd'hui, en Turquie, plus de 30 000 enfants apprennent à programmer. Grâce au soutien toujours croissant du gouvernement, à des événements autour de la programmation, au déroulement de concours comme MakeX, nous sommes heureux de voir que l'enseignement STEAM (science, technologie, ingénierie, arts, mathématiques) en Turquie continuera à prospérer. »

Le concours de robotique de haut niveau MakeX compte des adeptes dans le monde entier et est en passe de devenir le concours de robotique le plus influent au monde chez les adolescents

Le concours de robotique MakeX est organisé par le comité du concours de robotique MakeX. Ce concours international de robotique cible les enfants et adolescents âgés de 6 à 19 ans. Depuis son lancement en 2017, plus de dix événements MakeX se sont déroulés, accueillant plus de 5000 jeunes répartis dans 1000 équipes participantes. MakeX a pour objectif de devenir le concours de robotique de haut niveau le plus important, qui permettra de combler le fossé entre la formation STEAM et son évaluation. Grâce à la plateforme Makeblock à technologie intégrée, MakeX permettra de rendre l'enseignement STEAM accessible à un plus grand nombre de jeunes.

Menée et exploitée avec une grande conviction, la saison 2018 de MakeX s'ouvre vers un horizon plus large

Cette année, le concours de robotique MakeX se déroulera officiellement à l'international et accueillera différents tours en Turquie, en France, en Estonie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Indonésie et en Chine. MakeX travaille aux côtés de partenaires stratégiques de renom, tels que World Robot Conference, Robotex et RoboRAVE ; tout au long de la saison, des tours seront organisés dans différentes villes et régions. Pour conclure, 350 équipes seront sélectionnées et s'affronteront en Chine lors de la finale mondiale de MakeX. Des trophées et des récompenses, d'un montant total de 500 000 RMB seront remis aux gagnants de l'année.

Calendrier MakeX 2018

Tours de qualification internationaux et régionaux

Mai 2018, Turquie

Juin 2018, Nouvelle-Zélande

Septembre - Octobre 2018, Hong Kong, Taïwan

Novembre 2018, France, Singapour, Indonésie, Estonie, Dubaï

Tour final mondial

Décembre 2018, Chine continentale

MakeX 2018 est désormais accessible aux équipes intéressées par ce concours ; veuillez déposer votre demande à l'adresse électronique info@makex.cc. Pour en savoir plus à propos de MakeX, vous pouvez suivre MakeX sur Twitter : @MakeX0513 ou sur Facebook : @MakeX0513.

À propos de MakeX

MakeX est une plateforme de compétition internationale de robotique destinée aux jeunes du monde entier, qui encourage l'innovation dans l'enseignement. Elle offre la possibilité à des adolescents de participer à des compétitions amusantes et stimulantes et leur permet de s'impliquer dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques, tout en améliorant leur créativité, leurs capacités pratiques, leurs aptitudes à la communication et leur esprit d'équipe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/696218/Kodla_Ardahan.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/696216/Kodla_Ardahan_Robust_Jr.jpg

SOURCE Makeblock