La salud mental de los jóvenes durante la pandemia es una fuente importante de estrés para los padres

Los padres y los jóvenes coinciden en las principales causas de estrés

En la nueva Encuesta BlueSky sobre la crianza de los hijos y la salud mental, los padres identificaron tres temas como los más estresantes a la hora de hablar con sus hijos: el COVID-19 (16 por ciento), la salud mental de sus hijos (11 por ciento) y las finanzas familiares (10 por ciento). Los resultados son consistentes con las conclusiones del informe juvenil que BlueSky publicó en agosto de 2020, en el que unos 50,000 jóvenes citaron el aprendizaje a distancia, la incertidumbre provocada por el COVID-19 y las preocupaciones financieras como los temas más estresantes a los que se enfrentaban.

"El COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos y estudiamos, hasta nuestros pasatiempos e interacciones sociales", dijo David Bond, asistente social clínico certificado (LCSW) y director de salud mental de Blue Shield of California. "Los recursos de salud mental nunca han sido más vitales, y captar las señales de alerta nunca ha sido más importante, especialmente considerando este período prolongado de aislamiento e incertidumbre".

Compromiso familiar de hablar sobre la salud mental

Un aspecto positivo del 2020 es que los padres toman muy en serio los temas de salud mental, especialmente con los adolescentes más grandes. La encuesta determinó que alrededor de tres de cada cuatro padres (73 por ciento) de los jóvenes de 15 a 17 años de edad dialogan sobre salud mental con sus adolescentes al menos una vez al mes.

Otros aspectos destacados de la Encuesta BlueSky sobre la crianza de los hijos y la salud mental incluyen:

cada 10 padres afirman recurrir a sus familiares y amigos como recursos para aprender sobre la salud y el bienestar mental de sus hijos durante la pandemia. Los padres afroamericanos están más del doble de estresados de hablar con sus hijos sobre las protestas por la justicia racial que los padres blancos (17 por ciento versus 8 por ciento).

Tres cuartas partes de los padres hispanos dialogan con sus hijos sobre la salud mental al menos una vez al mes, el porcentaje más alto entre todos los encuestados.

Los nacidos durante la posguerra (Baby Boomers) están más dispuestos a conversar sobre la salud mental en medio del COVID-19: el 62 por ciento de los padres mayores de 55 años afirma hablar con sus hijos sobre salud y bienestar mental al menos varias veces al mes.

El 14 por ciento de los padres solteros afirma estresarse al hablar de las finanzas familiares con sus hijos, en comparación con apenas el 9 por ciento de las familias con dos padres.

Al sentir ansiedad o estrés, el 50 por ciento de los padres afirma dedicarse a actividades generales de ocio/entretenimiento para relajarse (por ejemplo, mirar televisión, escuchar música).

"Las familias deben enfrentar situaciones inexploradas ante cada etapa nueva, sobre todo ahora que se acercan las Fiestas", dijo Bond. "Mi consejo es ser intencionalmente paciente con los demás. Los padres necesitan tomarse el tiempo para conectarse con ellos mismos así como con sus hijos y preguntarles, '¿cómo puedo ayudarte?'. Y recuerden, si uno no se cuida, no puede cuidar a los demás. Hablar más en familia puede ayudar a todos a entender las principales causas de estrés y a desarrollar estrategias para superarlas".

"Creamos el programa BlueSky porque entendemos que para los jóvenes, la salud mental está entre las principales inquietudes en materia de salud y es la causa número uno de las hospitalizaciones", dijo Antoinette Mayer, directora de ciudadanía corporativa de Blue Shield. "Nuestro programa fue desarrollado para ofrecer una cantidad mayor de recursos y apoyo a los educadores y estudiantes y para eliminar el estigma que rodea a la búsqueda de ayuda".

Para leer otras conclusiones de la encuesta y encontrar consejos y recursos que pueden apoyar a los padres a hablar sobre salud mental y ayudar a sus hijos a sobrellevar la situación, visite https://news.blueshieldca.com/bluesky.

