La Schloss-Schule Kirchberg aide des élèves du monde entier à accéder aux universités allemandes de renom

KIRCHBERG AN DER JAGST, Allemagne, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Les diplômes universitaires allemands bénéficient d'une excellente réputation dans le monde entier, en particulier dans les matières techniques et des sciences naturelles. Avantage supplémentaire : les universités allemandes facturent peu ou pas de frais de scolarité. Le pays est également considéré comme le summum de la stabilité internationale. Néanmoins, de nombreux jeunes originaires de l'étranger hésitent à venir faire leurs études en Allemagne. L'internat allemand Schloss-Schule Kirchberg, désireux de modifier cela, s'est spécialisé dans l'accès des étudiants internationaux à des universités allemandes de renom. La Schloss-Schule est intimement convaincue qu'une visite dans un internat centré sur cette thématique peut apporter une aide décisive aux étudiants étrangers.

La maîtrise de la langue allemande est considérée comme l'un des principaux obstacles qui dissuade les étrangers à se rendre en Allemagne pour entreprendre des études dans une université allemande. C'est pourquoi la Schloss-Schule a mis en place un cours spécial de préparation scolaire afin de répondre aux besoins spécifiques des étudiants étrangers. Son objectif est d'encadrer les jeunes dans l'apprentissage de l'allemand, ceci en étroite collaboration avec l'école, et de les aider à acquérir les compétences linguistiques dont ils ont besoin pour leur scolarisation et, plus tard, les compétences linguistiques nécessaires pour leurs études. Si nécessaire, également en guise de préparation pour l'école - et sans connaissance préalable de la langue. Et les résultats sont convaincants : la dernière promotion des jeunes ayant achevé leur scolarité au sein de l'école internationale de la Schloss-Schule a obtenu une moyenne de 10,5 points pour le cours d'allemand, soit 4,5 points de plus que la moyenne générale de l'école qui compte un nombre correspondant de locuteurs natifs !

De même, nombre d'étudiants étrangers perçoivent la culture allemande souvent très étrangère et le système d'apprentissage allemand très spécial, ce qui les dissuade à envisager des études en Allemagne. Pour autant, ici aussi, un internat comme le Schloss-Schule Kirchberg, de par sa spécificité, offre une aide décisive : d'une part, en apportant un accompagnement complet de la part des responsables aux étudiants étrangers dès le début (prise en charge à l'aéroport, aide visa, etc.), et en initiant ces étudiants à la culture allemande et au système d'apprentissage allemand en faisant preuve de beaucoup d'empathie. D'autre part, surtout parce que la Schloss-Schule présente deux avantages très décisifs : 1. L'encadrement particulièrement intensif, que l'on peut apprécier, entre autres, à partir d'un ratio élève-enseignant / éducateur de 1: 6. 2. Un pourcentage d'environ 85 % d'élèves allemands locaux et internes sur le nombre total d'étudiants. Ce qui permet aux étudiants étrangers de se familiariser avec les particularités de l'Allemagne et de son système social et scolaire de manière très naturelle grâce aux classes à prédominance allemande !

Fondée en 1914, la Schloss-Schule Kirchberg, nichée dans le Bade-Wurtemberg, se classe parmi les lycées-internats les plus renommés d'Allemagne. En tant qu'école privée non idéologique et lycée reconnu par l'État, cet établissement offre à environ 200 élèves locaux et 100 internes des opportunités d'apprentissage et de développement de haut niveau.

