La science et la technologie facilitent la compréhension de la modernisation chinoise

PÉKIN, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du China Daily :

Dans un discours, des experts ont expliqué que la Chine a amélioré sa communication internationale par l'utilisation de sciences et de technologies modernes, lesquelles ont également favorisé la diffusion et la promotion de la modernisation chinoise dans le monde.

FENG YONGBIN/CHINA DAILY Guests of honor launch the Talks on Sci-tech Communication series on Saturday in Beijing.

Ces remarques ont été prononcées lors des Talks of Sci-tech Communication, une série d'événements organisés par l'Institut de recherche sur la communication scientifique et technologique internationale, une organisation réunissant des experts en communications nationales et internationales créée en janvier 2022 par l'Association chinoise pour la science et la technologie et le China Daily.

Guo Huadong, président du Comité chinois du Conseil international de la science et académicien de l'Académie chinoise des sciences, a indiqué que le monde promeut vigoureusement l'ouverture de la science ouverte, et que la communication scientifique et technologique joue un rôle de plus en plus important dans le contexte actuel. Selon lui, tout praticien de science et de technologie devrait aussi être communicateur de science et de technologie.

Guo Huadong a ajouté que savoir utiliser le pouvoir du big data pour atteindre les objectifs de développement durable est un enjeu important pour les régions de l'initiative Belt and Road Initiative, ainsi que pour le reste du monde. La Chine accorde une grande importance à l'innovation scientifique et technologique et en 2021, elle a mis sur pied le Centre international de recherche sur l'utilisation du big data pour atteindre les objectifs de développement durable, afin de tirer parti du pouvoir des sciences et technologies tandis qu'elle poursuit ces objectifs.

Au mois de mars, le centre a envoyé aux Nations Unies sept ensembles de données sur les objectifs de développement durable, et ses rapports d'analyse de données sont accessibles aux pays du monde entier.

« Je pense que les données sont le langage commun de l'humanité et représentent aussi une forme de diffusion des connaissances. Dans le même temps, nous devons laisser les données générer de la productivité et la transformer en informations et en connaissances », a-t-il déclaré.

Liu Shouxun, vice-président de l'Université de communication de Chine, indique que pour promouvoir la modernisation chinoise par la communication internationale, il faut avant tout que les histoires de la Chine soient racontées de la manière appropriée.

« Il existe différentes versions des histoires de la Chine. En raison de la force des nations développées de l'Occident, leurs perspectives ont longtemps influencé la manière dont la Chine est perçue sur la scène internationale. Ces pays se sont appropriés le droit de façonner l'opinion publique internationale à l'égard de l'histoire chinoise, a déclaré Liu Shouxun. La concurrence entre ces différentes versions de l'histoire de la Chine est le premier problème qui doit être résolu grâce au développement des communications internationales. Nous avons besoin de plus de concepts comme la modernisation chinoise, qui peuvent non seulement se répandre mais aussi être compris par le monde. »

Liu Shouxun a ajouté que les communications internationales de la Chine ne devraient pas se limiter à la communication d'informations. Au lieu, elles devraient s'appuyer sur la philosophie, la sociologie, la politique, la littérature et de nombreuses autres disciplines.

Une forte capacité de production de connaissances permettra aux communicateurs chinois de généraliser et d'expliquer clairement les concepts liés à la Chine, tels que la modernisation chinoise et ses connotations. En second lieu, elle les aidera à se réapproprier le droit de présenter et de définir l'image de la Chine dans les communications internationales, a-t-il dit.

Hu Zhengrong, directeur de l'Institut de journalisme et de communication de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la science et la technologie font partie de l'histoire de la Chine et sont un outil important qui permet de présenter au monde une image fiable, admirable et respectable du pays.

La science, la technologie et la communication se renforcent mutuellement, a expliqué M. Hu, ajoutant que la science et la technologie alimentent la communication dans des domaines tels que la production, la circulation et la consommation, tandis que la communication améliore la capacité et le niveau des échanges scientifiques et technologiques.

Derrière l'histoire de la science et de la technologie se cachent une poursuite commune et les valeurs de l'humanité. Les valeurs qui sous-tendent les histoires scientifiques et technologiques de la Chine sont universelles et séduisent les lecteurs du monde entier, a-t-il dit.

SOURCE China Daily