La sécurité des marques reste la principale préoccupation dans le domaine de la publicité alors que les incidents connaissent une hausse de 25 pour cent

Les nouvelles données 2018 indiquent que les violations de sécurité des marques ont augmenté de 25 pour cent au cours de la dernière année, alors que la poussée des fake news et du contenu non fondé a continué de créer un contexte ardu pour les publicités en ligne des marques à forte notoriété. En outre, la fraude publicitaire sur les dispositifs mobiles a augmenté de 800 pour cent, en phase avec la forte croissance de la publicité mobile.

« Avec des enjeux plus importants que jamais, il est essentiel que les professionnels du marketing numérique du monde entier aient une approche holistique de la sécurité des marques, de la fraude publicitaire numérique et de la "consultabilité" », a déclaré Wayne Gattinella, PDG de DoubleVerify. « Les annonceurs exigent de la clarté et veulent avoir confiance en la qualité des plateformes en ligne et du contenu auquel leurs marques sont associées. »

Le rapport souligne quatre tendances principales qui devraient être parmi les principales préoccupations des professionnels du marketing numérique :

La qualité des médias continue d'être le problème numéro un qui impacte la performance numérique aujourd'hui. La sécurité des marques, la fraude publicitaire numérique et la consultabilité (viewability) continuent de poser des problèmes aux professionnels du marketing. En réponse, les annonceurs cherchent de plus en plus à certifier de manière indépendante la qualité et les performances de leurs investissements numériques.

Les fake news, la violence et les discours haineux ont ramené la sécurité des marques au premier plan. La sécurité des marques continue d'évoluer, alors que les annonceurs luttent pour plus de transparence afin de s'assurer que leurs marques ne seront vues qu'à des endroits appropriés et authentiques. Les professionnels du marketing prennent des mesures en ajustant leur stratégie mondiale de sécurité des marques afin d'éviter le contenu pour adultes, la violence extrême et le faux contenu.

La fraude est devenue mobile. Alors que la fraude sur les ordinateurs de bureau est devenue plus gérable, la fraude publicitaire sur les dispositifs mobiles a augmenté de 800 pour cent l'année passée. De nouveaux domaines tels que l'usurpation d'applications, les publicités masquées et les périphériques mobiles dévient frauduleusement les investissements des marques.

La consultabilité des publicités continue de s'améliorer globalement ; cependant, elle reste toujours en deçà des attentes du secteur. Au total, 56 pour cent des impressions publicitaires display et 63 pour cent des impressions publicitaires vidéo étaient consultables. Selon les normes définies par l'IAB, l'objectif est de 70 pour cent. Par ailleurs, des progrès significatifs ont été réalisés afin d'élargir les mesures tierces de la consultabilité à travers les plateformes sociales, les plateformes mobiles in-app et les services par contournement/télévisions connectées.

Le rapport Global Insights 2018 fournit des analyses marché par marché des impressions DoubleVerify mesurées entre mai 2017 et avril 2018, pour les publicités display et vidéos placées sur des ordinateurs fixes et des dispositifs mobiles. Le rapport inclut 165 pays situés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique (APAC) et en Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA). En élaborant le rapport, la société a analysé des données en 40 langues à travers plus de 1000 marques.

DoubleVerify est le principal fournisseur indépendant de logiciels de mesures marketing, de données et d'analyses permettant de certifier la qualité et l'efficacité des médias numériques pour les plus grandes marques et plateformes médiatiques du monde. DV assure une transparence et une responsabilité des médias afin de fournir le plus haut niveau de qualité d'impression pour une performance maximale de la publicité. Depuis 2008, DV a aidé des centaines de sociétés du Fortune 500 à tirer le meilleur parti de leurs dépenses en médias en leur fournissant des solutions les meilleures de leur catégorie sur l'ensemble de l'écosystème numérique et en contribuant à édifier une meilleure industrie. En savoir plus sur www.doubleverify.com

