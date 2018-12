La sede del Confucius Institute/Hanban firma un accordo con il Dipartimento della cultura e del turismo della Provincia di Sichuan

La cooperazione ha come obiettivo quello di intensificare l'importanza del Confucius Institute come piattaforma globale, promuovere le virtù della cultura cinese, presentare al mondo le qualità carismatiche della Cina e della provincia di Sichuan attraverso attività di turismo culturale e stimolare l'innovazione per fomentare lo sviluppo del settore del turismo culturale di Sichuan.

Secondo l'accordo, le parti organizzeranno congiuntamente scambi culturali e collaborazioni riguardanti la lingua, la cultura e il turismo tra Cina e altri Paesi. La sede del Confucius Institute/Hanban aiuterà il Dipartimento della cultura e del turismo della Provincia di Sichuan ad allestire dei punti informativi presso i Confucius Institute e nei centri d'esame di cinese all'estero con l'intento di promuovere le destinazioni di turismo culturale della provincia di Sichuan, organizzare eventi promozionali per il settore del turismo culturale di Sichuan in alcuni Paesi in base alle effettive esigenze e invitare direttori, professori e studenti del Confucius Institute a Sichuan affinché assistano nella ricerca nel settore del turismo culturale.

Il Dipartimento della cultura e del turismo di Sichuan intende sviluppare libri di testo e corsi sulla cultura Bashu (la cultura predominante della provincia di Sichuan) secondo le necessità del Confucius Institute e ne promuoverà l'uso nei Confucius Institute di tutto il mondo una volta approvati. Allo stesso tempo, il Dipartimento si dirigerà ai governi locali, aziende e organizzazioni sociali della provincia di Sichuan per raccogliere fondi per la costruzione di ulteriori Confucius Institute attraverso donazioni volontarie e altre forme di supporto. Con il consenso della sede del Confucius Institute/Hanban, il Dipartimento utilizzerà la piattaforma del Confucius Institute per lanciare campagne di marketing internazionali.

Questo accordo è valido per tre anni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797374/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism