La seguridad de la harina en esta temporada festiva

Los productos horneados navideños son una tradición en muchos hogares. A muchos nos resulta difícil resistirnos a probar un poco de masa cruda cuando preparamos galletas navideñas, o dejamos que nuestros hijos raspen el tazón y laman la cuchara con restos de masa cruda. Pero es posible que no nos demos cuenta de que estas prácticas podrían ser un problema.

Aunque la mayoría de las personas conocen los peligros de comer masa cruda debido a que los huevos están crudos y existe un riesgo asociado con la Salmonella, muchos no saben que consumir harina no cocinada también puede causar enfermedades transmitidas por alimentos (conocidas como intoxicación por alimentos) debido a la contaminación por cepas dañinas de E. coli. La harina está hecha de granos crudos y el procesamiento de estos granos no mata las bacterias dañinas. Estos patógenos son particularmente perjudiciales para las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos, como las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Asegúrese de cocinar la harina antes de probar sus delicias navideñas para mantener la inocuidad alimentaria.

Lo que se debe y no se debe hacer al manipular harina

Es importante siempre practicar medidas seguras de manejo y preparación de alimentos cuando se trabaja con harina. Jenny Scott, asesora superior del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, recomienda importantes precauciones de seguridad para que usted y su familia puedan disfrutar de una temporada festiva saludable:

Qué hacer

Lávese las manos, limpie cuidadosamente las superficies de trabajo y los utensilios después del contacto con la harina y los productos de masa crudos para evitar la contaminación cruzada.

Mantenga todos los alimentos crudos, como la harina y los huevos, separados de los alimentos listos para consumir mientras los prepara, para evitar que se traspase cualquier contaminación que pueda estar presente. Recuerde que la harina es un polvo y se disemina con facilidad.

Deseche harina o mezclas para pastel que hayan sido retiradas del mercado.

Siga las instrucciones del paquete de las mezclas para hornear y otros productos que contengan harina para obtener las temperaturas y los tiempos de cocción específicos.

Refrigere la masa de galletas y pasteles de acuerdo con las instrucciones del paquete. Use un termómetro de refrigerador para asegurarse de que se mantenga una temperatura segura de 40 °F.

Qué no hacer

No coma, ni deje que sus hijos coman o prueben masa de galletas cruda, mezcla para pastel, masa u otro producto de masa cruda que se supone que debe cocinarse u hornearse.

No utilice harina cruda ni productos que contengan harina cruda (por ejemplo, mezclas para pasteles o para hornear) para fabricar productos listos para consumir, como batidos o cremas heladas.

No deje que los niños usen masa cruda para realizar artesanías o como arcilla para jugar. La harina cruda utilizada para hacer masa de juego casera puede no ser segura para los niños.

Revise la lista completa de la FDA sobre lo que se debe y no se debe hacer al manipular harina (disponible solo en inglés) para ayudar a mantenerse a salvo usted y su familia todos los días.

Para obtener consejos adicionales sobre seguridad alimentaria de la FDA, visite https://www.fda.gov/food/resources-you-food/consumers (algunos recursos están disponibles en español).

CONTACTO: Medios: 1-301-796-4540; Consumidores: 1-888-SAFEFOOD (línea gratuita)

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1680466/FDA_Flour_Safety.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/585467/ucm519149_Logo.jpg

FUENTE U.S. Food and Drug Administration

Related Links

http://www.fda.gov



SOURCE U.S. Food and Drug Administration