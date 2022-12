La Semaine internationale du design industriel du Hebei ne se limite pas aux produits innovants

SHIJIAZHUANG, Chine, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Une rampe rotative innovante destinée au métro présente des fonctions telles que la désinfection rotative, l'affichage de la station et le contrôle de la température de la poignée. Petits et flexibles, les robots de livraison de nourriture aux allures de serpents peuvent être utilisés pour se frayer un chemin dans les ruines après un tremblement de terre. La voiture volante électrique « Voyager X2 » de la société Xiaopeng, qui vient d'effectuer son premier vol public à l'étranger, a également fait son entrée sur scène.

Ce sont là quelques-uns des points forts de la Semaine internationale du design industriel du Hebei 2022, qui s'est tenue dans la nouvelle zone de Xiong'an, dans la province du Hebei (nord de la Chine). Lors de cette exposition des innovations en matière de design industriel, plus de 3 000 produits de design international provenant de plus de 300 exposants nationaux et étrangers ont été présentés dans un espace de 6 000 mètres carrés.

Le porte-monnaie numérique en renminbis, le véhicule amphibie de collecte des ordures et les vêtements interactifs tactiles à distance ont été les vedettes de la première exposition « fantastique » de Xiong'an au cours de cette semaine du design, qui a attiré de nombreux visiteurs.

En s'appuyant sur le paysage de Xiong'an, la zone d'exposition a créé cinq îles vertes axées respectivement sur le transport intelligent, la protection de l'environnement, l'habitabilité pour les enfants, les soins de santé pour les personnes âgées et les tendances industrielles.

La production et le style de vie futurs de la nouvelle zone de Xiong'an, qui se caractérisent par des fonctions diverses, une grande diversité de types, la sécurité et la santé, ont été présentés grâce à l'intégration de scénarios réels, de technologies et de produits virtuels.

Cette exposition sur les innovations a également mis en place de nombreuses zones avec des éléments internationaux, présentant des produits de conception innovante éblouissants des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'autres pays.

Superuse Studio, basé à Rotterdam, aux Pays-Bas, a mis en place un nouveau parc d'attractions pour enfants qui utilise des pales d'éoliennes usagées pour sa conception, transformant les déchets de l'industrie éolienne en mobilier urbain fonctionnel, beau et durable.

« En organisant la Semaine internationale du design industriel du Hebei, nous avons établi une plateforme commune pour les échanges et la coopération internationaux en matière de design industriel, et nous avons transmis notre confiance dans l'ouverture engagée sur le monde », a déclaré Song Xiangdang, directeur adjoint du département de l'industrie et des technologies de l'information du Hebei.

En tant qu'exposition internationale présentant les innovations en matière de design industriel, la Semaine internationale du design industriel du Hebei, après cinq ans de préparation, est devenue une plateforme importante qui rassemble les concepts et les ressources d'innovation en matière de design, favorise le développement de la nouvelle zone de Xiong'an et contribue au développement de qualité du Hebei.

SOURCE Hebei Industry and Information Technology Department