La Semaine internationale du design industriel du Hebei ouvrira ses portes en novembre

SHIJIAZHUANG, Chine, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 5ème Semaine internationale du design industriel du Hebei se tiendra du 10 au 16 novembre dans la province du Hebei, au nord de la Chine, avec les Pays-Bas comme invités d'honneur.

La nouvelle ville moderne de la province du nouveau district de Xiong'an sera le lieu principal de l'événement, tandis que certaines activités auront lieu dans les villes de Shijiazhuang, Qinhuangdao et Dingzhou.

Une série d'activités seront présentées sur le site principal, telles que la cérémonie de lancement et les discours liminaires, le Xiongan Design Forum, l'exposition sur l'innovation en design industriel, les nouveautés internationales en design, le troisième Goldreed Industrial Design Award, le Dutch Design Day (Journée du design néerlandais) et des visites sur l'innovation du design, en faisant une plateforme ouverte à la coopération internationale en matière de design avec des meetings, expositions et cérémonies de remise de prix, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement provincial du Hebei.

Le Xiongan Design Forum, la World Design Organization (WDO) et la World Design Weeks s'uniront pour organiser une série d'activités telles que des discours liminaires et des tables rondes.

Les thèmes couvriront le développement urbain, la transformation industrielle, la nouvelle normalité de production et de vie, les nouvelles tendances de consommation et le développement durable, parmi d'autres. Des personnalités majeures d'institutions de design nationales et internationales, d'entreprises manufacturières et d'universités seront là pour interpréter et discuter des idées et des tendances novatrices en matière de conception.

Le thème « nouveautés internationales en design » invitera les meilleures firmes de design, maîtres du design et designers de pointe du pays et à l'étranger à lancer de nouveaux designs en collaboration avec des marques de mode et des entreprises manufacturières.

En outre, des représentants de fabricants, des entreprises-plateformes, des incubateurs et des institutions financières assisteront à la conférence, offrant des possibilités d'industrialisation et de coopération axée sur le marché entre les deux parties, aidant ainsi à la transformation de la conception au produit et à la mise en place de valeurs de conception.

Le président étranger du Goldreed Industrial Design Award, David Kusuma, WDO, et le professeur chinois He Renke de l'École de design et d'art de l'Université de Hunan, ainsi que d'autres invités, assisteront à la cérémonie de remise des prix.

Ils dévoileront les lauréats du troisième événement et remettront les trophées. Afin de renforcer l'influence internationale de l'événement et la valeur de la marque, le concours pour le quatrième Goldreed Industrial Design Award sera lancé pour inviter des institutions de design industriel, des entreprises, des équipes et des designers de renom du monde entier.

Les activités de la Semaine du design industriel utiliseront pleinement les technologies informatiques modernes telles que la 5G, la RV/RA et le Big Data pour partager des activités hors ligne au moyen d'expositions en ligne et de diffusion en direct, briser les contraintes de temps et d'espace et créer une semaine du design en ligne qui ne se termine jamais.

Depuis 2018, Hebei a organisé quatre « Semaine internationale du design industriel » dans le nouveau district de Xiong'an, dont 139 forums, expositions, activités de jumelage et d'échange qui ont attiré des entreprises de plus de 50 pays et régions, et 25 000 œuvres de design.

Les ambassades de Finlande, d'Italie et de Grande-Bretagne basées en Chine, ont organisé des voyages de délégations à ces événements, et plus de 50 institutions de design reconnues dans le monde entier comme le WDO et la Hong Kong Federation of Design Associations y ont envoyé des représentants.

La Semaine internationale du design industriel a ouvert la voie pour l'organisation d'expositions en ligne et hors ligne à Hebei. Les quatre événements ont attiré plus de 170 000 participants et visiteurs, et généré plus de 28 millions de visites en ligne.

Hebei s'est servi de la Semaine internationale du design industriel comme plateforme importante pour cultiver et développer l'industrie des services de design industriel, promouvoir l'intégration profonde de l'industrie du design industriel et de l'industrie manufacturière, et apporter l'innovation et le développement sur la scène mondiale.

Les données industrielles ont montré que le nombre d'entreprises de design industriel dans le Hebei s'élève à 470 cette année, plus de 9 fois celui de 2017, se classant au cinquième rang en Chine. Il existe 20 organisations municipales de l'industrie du design industriel dans le Hebei, représentant 15 % de l'ensemble des organisations industrielles du pays.

Le Hebei compte 11 prix de design industriel au niveau provincial et municipal, se classant au quatrième rang du pays. La province a développé 11 centres de design industriel au niveau national et en a créé 5 rien qu'en 2021, ce qui représente une avancée historique.

SOURCE Hebei Provincial Industry and Information Technology Department