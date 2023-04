La Semana de la Seguridad en la Construcción 2023 comienza el 1 de mayo y la promesa de seguridad se lanza el 3 de abril

Empoderamiento de los profesionales de la construcción para que alcen la voz y tomen medidas en pos de un lugar de trabajo más seguro

ST. LOUIS, 11 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Semana de la Seguridad en la Construcción, la campaña anual de una semana de duración diseñada para unir a la industria de la construcción y reafirmar el compromiso con un lugar de trabajo seguro, comienza el 1 de mayo en todas las obras de los Estados Unidos y Canadá.

El tema de este año es Strong Voices, Safe Choices (voces fuertes, opciones seguras) y aboga por que todos en el lugar de trabajo estén empoderados y confiados en alzar la voz cuando vean peligros potenciales para la seguridad.

Antes del inicio de la Semana de la Seguridad, se anima a los trabajadores y las empresas de toda la industria a comprometerse con la seguridad entre el 3 de abril y el 4 de mayo. Esta promesa refuerza su compromiso de apoyar y desarrollar una sólida cultura de seguridad en su lugar de trabajo. Los participantes entrarán en un sorteo para tener la oportunidad de ganar uno de los diez premios de $1,000. Se seleccionarán diez ganadores del gran premio en función de sus postulaciones escritas y se anunciarán durante la Semana de la Seguridad. Puede encontrar información sobre cómo participar en la promesa en (www.constructionsafetyweek.com/pledge).

La Semana de la Seguridad en la Construcción ofrece temas diarios para que las empresas planifiquen actividades, conversaciones y demostraciones durante la semana. Estos temas incluyen Compromiso, Identificación de riesgos, Asuntos del cerebro, Aprendizaje continuo y Tomar medidas. Cada tema les da a los trabajadores y a las empresas la oportunidad de generar confianza y efectuar debates más profundos sobre seguridad. Para estas conversaciones existen dos componentes clave del bienestar que son fundamentales: el bienestar mental en la industria y el fomento del cambio de los cascos duros tradicionales a cascos de seguridad.

Se invita y alienta a todos los trabajadores y empresas de la industria de la construcción a participar en la Semana de la Seguridad en la Construcción 2023. Hay recursos gratuitos disponibles en el sitio web de la Semana de la Seguridad en la Construcción, que incluyen materiales promocionales, temas de discusión, ideas para eventos, videos, actividades en casa para familias y materiales traducidos a español y francés. Encuentre estas herramientas gratuitas en constructionsafetyweek.com.

"La seguridad en la industria es nuestra principal prioridad. Nuestro objetivo es proporcionar las herramientas y los recursos para que las personas y las empresas sigan haciendo que todos los lugares de trabajo sean más seguros", señaló Mike Burke, presidente de la Semana de la Seguridad 2023 y director de operaciones de Alberici. "Alentamos a aquellos que se comprometan con la seguridad durante la campaña a apoyar un estándar de seguridad más alto durante todo el año. Espero con ansias la llegada de la Semana de la Seguridad en la Construcción y ver a la industria reunirse en torno a este propósito conjunto".

Acerca de

La Semana de la Seguridad en la Construcción es un evento anual diseñado para generar conciencia sobre el compromiso continuo de la industria con la creación de una cultura de seguridad mediante el intercambio de mejores prácticas, herramientas y recursos en las zonas de trabajo y oficinas de los Estados Unidos y Canadá. La Semana de la Seguridad fue fundada por miembros de The Construction Industry Safety Initiative (CISI) y del Incident & Injury Free Executive Forum (IIF), y ahora incluye a 70 de los principales contratistas de la industria, los cuales representan a miles de trabajadores. Los patrocinadores, socios y promotores de la Semana de la Seguridad brindan apoyo adicional.

Miembros de la Semana de la Seguridad 2023

Adolfson & Peterson Construction, Alberici, Aldridge Electric, Allan Myers, Ames Construction, APi Group, Atkinson Construction, Austin Industries, Baker Concrete Construction, Balfour Beatty, Barnard, Barton Malow, Black and Veatch, BMWC Constructors, BOH Bros, Brasfield & Gorrie, BrightView, Caddell Construction Co., Cashman Dredging and Marine, Cianbro, Clark Construction Group, Commercial Contracting Corporation, Doka USA, DPR Construction, Eldeco, Inc., Exyte, Flintco, LLC, Fluor, Forgen, Gaylor Electric, Gilbane Building Company, Graham, Granite, Great Lakes Dredge and Dock, Gray, Haskell, Hensel Phelps Construction, Herzog, HITT, Hoffmann Construction Company, Holder Construction Company, Hunter Roberts Construction Group, J.F. Shea, Kiewit Corporation, Kokosing, Lane Construction, Limbach, Manson Construction Co., Massman Construction Co., McCarthy, Middlesex Corporation, Mortenson, NAXSA, PC Construction, PCL Construction, Phillips & Jordan Inc., Rodgers Builders, Rosendin Electric, Schimenti, Shimmick, Skanska, Stacy & Witbeck, Structural Group, Suffolk Construction, Sukut Construction, Sundt Construction, Superior Construction, Terracon, Traylor, Turner, Walsh, Webcor Concrete, Willmeng Construction, Yates y Zachry.

Patrocinadores de la Semana de la Seguridad 2023

Patrocinadores emblemáticos: AGC of America

Patrocinadores adicionales: The Beavers, Chubb, Construction Industry Round Table (CIRT), GPRS (Ground Penetrating Radar System), JMJ Consultants, Kask Helmets, Milwaukee Tool, National Academy of Construction (NAC), The Moles, Travelers y Zurich.

FUENTE Construction Safety Week

