La Semana de la Seguridad en la Construcción 2026 promueve "Recognize, Respond, Respect" (reconocer, responder y respetar) para mejorar la salud y la seguridad del sector

La iniciativa anual de la industria forja una nueva alianza con OSHA

PROVIDENCE, Rhode Island, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Semana de la Seguridad en la Construcción, la iniciativa anual del sector que se une en torno al compromiso compartido con la salud y la seguridad, tendrá lugar del 4 al 8 de mayo. El tema de este año, ""All in Together" (Todos juntos), refuerza el enfoque unificado en prevención de lesiones graves y muertes (SIF) mediante los pilares "Reconocer, responder y respetar".

La Semana de la Seguridad en la Construcción anunció una nueva alianza con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Esta asociación oficial fortalece el compromiso compartido con la prevención de lesiones graves y muertes y el avance de Total Worker Health en todo el ciclo de vida del proyecto de construcción con todas las partes interesadas del sector.

"Esta alianza con OSHA es un importante avance en la unificación del sector", afirmó Adam Jelen, presidente y director ejecutivo de Gilbane Building y presidente de la Semana de la Seguridad 2026. "La alianza apoyará la información, la educación y los recursos que fortalezcan el impacto de la Semana de la Seguridad en la Construcción y su enfoque en mejorar la salud y la seguridad y profundizar la cultura de la atención en todo el sector".

La Semana de la Seguridad y OSHA colaborarán nuevamente en el cese del servicio nacional de seguridad para prevenir caídas en la construcción y animan a las empresas de EE. UU. y Canadá a pausar el trabajo el 6 de mayo, o durante la semana, para crear el cese de servicios de seguridad más grande del sector.

Desarrollar la alineación mediante un plan quinquenal

Desde 2014, el sector avanzó en materia de buenas prácticas y se centró más en temas vitales, incluida la salud mental. Como parte de la planificación de 2026, la Semana de la Seguridad lanzó una visión de cinco años para profundizar aún más la cultura de la atención centrada en el respeto por el oficio calificado para impulsar la alineación en comprensión, internalización y diseño de salud y seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto con todas las partes interesadas.

Reconocer, responder y respetar

El tema de este año se centra en estos tres pilares y un llamado a la acción unificado sobre el trabajo de alta energía y alto riesgo para prevenir enfermedades graves y muertes. Para apoyar estas acciones, Safety Week lanzó una nueva serie de boletines técnicos desarrollados con el Comité Técnico, informados por líderes del sector, expertos en seguridad y profesionales especializados en construcción. Los boletines reflejan una responsabilidad compartida de proteger vidas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

"Durante más de una década, la Semana de la Seguridad en la Construcción ha sido un catalizador, al crear un cambio tangible en la forma en que la salud y la seguridad se internalizan y diseñan en todos los proyectos", afirmó Jelen. "Al enfatizar la importancia de reconocer, responder y respetar los riesgos de alta energía, fortalecemos la cultura de seguridad en todo nuestro sector y ayudamos a garantizar que todos los trabajadores regresen a casa de manera segura".

El programa de obsequios se centra en el reconocimiento de riesgos

El concurso "Spin the Wheel, Spot the Hazard" (Girar la ruleta, identificar riesgos), que se celebra del 6 de abril al 7 de mayo, está pensado para mejorar la capacidad de reconocer riesgos relacionados con la alta energía. Las personas y empresas pueden participar en www.constructionsafetyweek.com/giveaway para tener la oportunidad de ganar $1,000.

Recursos y participación

Hay disponibles recursos gratuitos, como boletines técnicos, temas de debate y recursos sobre salud mental en www.constructionsafetyweek.com/plan-for-safety-week/resources/.

Acerca de la Semana de la Seguridad en la Construcción

Este evento anual destaca el compromiso continuo del sector en promover una cultura de seguridad. Al compartir buenas prácticas, herramientas y recursos en obras de construcción y oficinas en toda América del Norte, la Semana de la Seguridad promueve la colaboración y la mejora continua.

El evento fue fundado por miembros de la Iniciativa de Seguridad de la Industria de la Construcción (CISI) y el Foro Ejecutivo Libre de Incidentes y Lesiones (IIF), e incluye a más de 150 colaboradores, incluidos más de 70 contratistas y 80 patrocinadores y defensores. El apoyo adicional proviene de una red cada vez mayor de aliados y colaboradores que amplifican el mensaje de salud y seguridad en todo el sector.

Miembros de pago de la Semana de la Seguridad 2026 al 2 de abril de 2026

Alberici Constructors, Aldridge Electric, Allan Myers, APi Group, ARCO Construction Companies, Argo Construction, LLC, Austin Industries, Baker Construction, Balfour Beatty, Barnard Construction Company, Inc., Black & Veatch, BMWC, Brasfield & Gorrie, Brown and Caldwell, Caddell Construction, CDM Investment Group, CIANBRO, Clark Construction Group, Colony Hardware, Crown Corr, Doka USA, Ltd., Donley's, DPR Construction, E-J Electric Installation Co., EC Electric, Eldeco Inc., EPI Power, Fessler & Bowman, Fluor, Forgen, Frampton Construction, Freestate Electrical Companies, Garney Companies, Inc., Gilbane Building, GPRS, Granite Construction Inc., Gray Construction, Great Lakes Dredge and Dock, Guy F. Atkinson Construction, LLC, Harmon Inc., Haskell, Hawkins Construction Company, Helix Electric, Hensel Phelps, Herzog, HITT Contracting, Hoffman Construction Company, HOLDER Construction Group, LLC, Hunter Roberts Construction Group, Integra, International Asbestos Removal Inc., J.F. Ahern Co., J.F. Shea Construction, Inc., JE Dunn Construction Company, JMS Energy, Keller North America, Kiewit, Kraemer North America, Legence, Loenbro, M.C. Dean, Manson Construction Co., Massman Construction Co., McCarthy Building Company, Menard USA, Michels, MMR Constructors Inc., Mortenson, MWH Constructors Inc., Nibbi Bros & Assoc, Inc., Nox Group, PC Construction, Performance Contracting Group, Phillips, Power Design, Inc., Pro-Air Inc., QTS Data Centers, Rodgers Builders, Inc., Rosendin, Ryan Companies US, Inc., Shambaugh & Son, LP, Shawmut Design and Construction, Shimmick, Skanska USA Inc., Southland Industries, SteelFab, Inc., Sterling Infrastructure, Inc., Structural Group, Sundt Construction, Inc., Superior Construction Company, Terracon Consultants, Inc., The Lane Construction Corporation, The Middlesex Corporation, The State Group, The Walsh Group, The Weitz Company, TJ Izykowski, Traylor Bros., Inc., TriplePoint, Turner Construction Company, W.G. Yates & Sons Construction, Webber, Webcor Construction L.P., Wharton-Smith Inc. y Zachry Construction Corporation.

Patrocinadores de pago de la Semana de la Seguridad 2026 al 2 de abril de 2026

3M, Alliant, Amazon Web Services, Autodesk, Bridgestone Tires, CMC, CNA Insurance, ComNet Communications, Cumming Group, DeWalt, FallTech, FMI Corporation, George J. Igel & Co., Inc., HammerTech, HERC Rentals, HILL MECHANICAL, Kask America, Milwaukee Tool, Procore, Rain for Rent, STUDSON, Sunbelt Rentals, Sunstate Equipment Co., Travelers, United Association, United Rentals, United Brotherhood of Carpenters, United Fire Group Insurance y wtw | Willis

Emma Erion

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FUENTE Construction Safety Week