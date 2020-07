La Séptima Latino Conservation Week comienza este fin de semana (La 18-26 de julio), rompe las barreras para el acceso a las actividades al aire libre e inspira a los defensores del mañana

WASHINGTON, 17 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las comunidades de todo el país disfrutarán y se conectarán con la vida al aire libre durante la séptima edición de Latino Conservation Week, que comienza el 18 de julio y termina el 26 del mismo mes. Si bien este año estará más enfocada hacia actividades virtuales como expediciones online, mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas, búsquedas del tesoro, proyecciones de películas y similares, se celebran casi 100 eventos en todo el país.

"Las comunidades latinas son apasionadas de las actividades al aire libre y creen firmemente que tenemos la obligación moral de ser buenos administradores", dijo Maite Arce, Presidenta y CEO de Hispanic Access Foundation, que lanzó LCW en 2014. "Latino Conservation Week ayuda a derribar las barreras para que las comunidades latinas puedan acceder a las tierras y aguas públicas, fomenta nuevas oportunidades de participación e inspira a la próxima generación de protectores ambientales".

Los latinos son el grupo minoritario más grande de Estados Unidos, con más de 52 millones de personas que representan el 16,7 por ciento de la población del país, y se proyecta que se conviertan en casi un tercio de la población para 2050. En 2020, la mitad de todos los jóvenes en Estados Unidos serán de color y para 2043, la mayoría de los residentes de nuestro país serán personas de color. Sin embargo, un informe de la Asociación de la Industria de Actividades Aire Libre de 2018 halló que solo el 10 por ciento de los latinos se dedicaba a actividades recreativas al aire libre. En términos simples, el futuro de las tierras públicas depende de involucrar y dar la bienvenida a nuestras diversas comunidades juveniles y latinas que ya se preocupan profundamente por nuestro medio ambiente y sienten la obligación moral de cuidarlo.

"En un momento en que los latinos sufren desproporcionadamente de COVID-19, necesitamos la naturaleza y los beneficios que proporciona, ahora más que nunca", dijo Shanna Edberg, directora de Programas de Conservación de Hispanic Access Foundation. "Si bien la pandemia reveló y exacerbó profundas inequidades en el acceso a espacios verdes, los eventos de Latino Conservation Week, desde las conversaciones y actividades virtuales hasta las caminatas por el terreno, la observación de aves, los picnics y la limpieza de vecindarios, están poniendo este tema en primer plano y ayudando a cerrar esa brecha".

Este año, el Servicio de Parques Nacionales, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU., el Servicio Forestal de los EE. UU., la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre unen fuerzas con el Proyecto MANO de Hispanic Access Foundation para proporcionar programación virtualmente y en localizaciones en todo el país. 200 parques, organizaciones y grupos comunitarios se han unido a Latino Conservation Week como socios y patrocinadores. Los socios del evento incluyen Continental Divide Trail Coalition, Corazon Latino, Denver Aquarium, Defenders of Wildlife, Frontera Land Alliance, HECHO, Inland Empire Resource Conservation District, LA Nature for All, Latino Heritage Internship Program, Latino Outdoors, National Parks Conservation Association, The Nature Conservancy, New Mexico Wildlife Federation, Nuestra Tierra Conservation Project, Southern Utah Wilderness Alliance, Theodore Roosevelt Conservation Partnership, Wilderness Workshop, y numerosos capítulos de la Sociedad Audubon.

De forma adicional, se aconseja a los que se unen en personas a seguir los principios presentados en la campaña #RecreateResponsibly . Estos incluyen 1) informarse antes de acudir; 2) Planificar con anticipación; 3) Explorar localmente; 4) Practicar el distanciamiento físico; 5) Particpar de forma segura ; 6) No dejar rastros; y 7) Construir un exterior inclusivo. Para obtener más detalles sobre esta iniciativa, visita https://www.recreateresponsibly.org .

Las actividades abarcan varios estados y una lista completa de eventos está disponible en www.LatinoConservationWeek.com . Celebra en línea siguiendo #LatinoConservationWeek y #LCW2020 en las redes sociales.

Hispanic Access Foundation, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), conecta a los latinos con socios y oportunidades para mejorar vidas y crear una sociedad equitativa. Nuestra visión es que algún día cada persona hispana en los Estados Unidos disfrute de una buena salud física y un ambiente natural saludable, una educación de calidad, éxito económico y compromiso cívico en sus comunidades con el fin de mejorar el futuro de los Estados Unidos. Para más información visite www.hispanicaccess.org .

