La série iFlex 12V de Yard Force récompensée par les DIY Week Awards 2022

ESCRICK, Angleterre, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- La tondeuse à gazon et débroussailleuse iFlex 12V de Yard Force a reçu un prix « Highly Commended » pour « Produit de jardin de l'année » lors des DIY Week Awards 2022.

Organisés au London Tower Hotel, les prix étaient très attendus et la concurrence dans chaque catégorie était féroce. Les juges ont fait remarquer que l'iFlex était une solution innovante pour les pelouses plus petites et ont rendu hommage à sa nature légère.

Plus petite que les tondeuses à gazon traditionnelles, elle ne pèse que 5,5 kg et a été spécialement conçue pour être pratique sur les pelouses allant jusqu'à 50 m². La poignée unique à commande intégrale multi-rotative offre à l'utilisateur une totale liberté d'autonomie et de manœuvre, permettant de tondre dans les zones difficiles d'accès autour du jardin. Elle peut facilement passer de tondeuse à gazon à taille-haie. Cette fonctionnalité tout-en-un signifie que vous n'avez besoin que de cet article pour effectuer la plupart de vos tâches de jardinage générales et signifie également moins d'espace de stockage requis.

La tondeuse à gazon iFlex fait partie de la plus grande plateforme de partage de batterie iFlex 12V, conçue pour offrir un jardinage et un entretien de pelouse faciles et pratiques pour les petits jardins.

À propos des DIY Week Awards

Les DIY Week Awards sont un prix d'excellence reconnu par l'industrie dans les secteurs du bricolage, de la rénovation du foyer et du jardinage. Depuis plus de 20 ans, il honore les entreprises avant-gardistes, les produits innovants et les personnes inspirantes. Au cours de son mandat, le DIY Week Award en est venu à représenter un sceau distingué de l'approbation de l'industrie et la cérémonie elle-même est une date clé sur le calendrier de tous les professionnels de l'industrie.

À propos de Yard Force

Yard Force est une marque de renommée internationale avec des années d'expérience dans l'industrie et des connaissances spécialisées dans les outils de jardin à essence, électriques et alimentés par batterie. Avec des technologies uniques et innovantes et un design ergonomique, Yard Force propose une gamme complète d'outils de jardin caractérisés par la fiabilité, la durabilité et la haute performance.

