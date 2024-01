La série télévisée « Tales of the Traditional Chinese Medicine » lancée récemment

PÉKIN, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- China Media Group, l'Administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise et l'Académie chinoise des sciences médicales chinoises ont lancé conjointement un programme culturel à grande échelle intitulé « Tales of the Traditional Chinese Medicine », produit par CCTV Pioneer Media & Entertainment Co, Ltd. L'objectif est de promouvoir activement la culture de la médecine traditionnelle chinoise et de mettre en lumière la contribution significative de la médecine traditionnelle chinoise au progrès de la civilisation mondiale. Le programme a été diffusé pour la première fois sur CCTV-1 à 20 h 00 le 23 décembre 2023. Il sera rediffusé sur CCTV-4 à 17 h 30 le 25 décembre 2023. En outre, l'application CCTV et le site CCTV.com seront synchronisés avec l'émission.

Le programme compte onze épisodes au total, d'une durée de 90 minutes chacun. Sa structure et sa présentation sont basées sur la valeur scientifique et les caractéristiques culturelles que la médecine traditionnelle chinoise a apportées à l'humanité, et il explore une histoire qui s'étend sur des milliers d'années. Ce programme est conforme à l'évolution historique de la médecine traditionnelle chinoise et fait intervenir près d'une centaine de maîtres, d'experts et de spécialistes de la culture qui font autorité en matière de médecine traditionnelle chinoise. Ce pouls de la médecine chinoise propose une présentation panoramique de la cristallisation de la sagesse associée à l'excellente culture traditionnelle chinoise contenue dans la médecine traditionnelle chinoise, permettant au monde de comprendre la longue histoire de la civilisation chinoise. Il décode également la civilisation chinoise en profondeur et exprime la connotation de la médecine traditionnelle chinoise d'une manière scientifique, à la mode et orientée vers la vie. Outre l'amélioration des connaissances et de la sensibilisation du grand public en matière de santé, il permet de comprendre en profondeur et de manière exhaustive l'histoire et la culture chinoises.

Cette année marque le 60e anniversaire de l'envoi par la Chine de sa première équipe médicale en Algérie en 1963. Avec l'introduction du programme, les gens pourront désormais découvrir l'évolution de la médecine traditionnelle chinoise au cours des 60 dernières années, en relation avec les soins médicaux dispensés dans le cadre de l'aide étrangère. La sagesse et le charme de la médecine traditionnelle chinoise ont été apportés à l'étranger par des générations de praticiens, qui ont également aidé généreusement la population locale et écrit de nombreux hymnes sincères. Ces efforts permettront à la communauté internationale de mieux comprendre et accepter la culture de la médecine chinoise, ainsi que son influence croissante.