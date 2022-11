La seule batterie qui peut survivre à une balle ? Nanotech Energy vise des performances de sécurité sans précédent

Un test d'abus révèle la résilience spectaculaire des batteries lithium-ion alimentées par le graphène de Nanotech

SUNNY ISLES BEACH, Floride, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les qualités ininflammables remarquables et sans précédent des batteries alimentées au graphène de Nanotech Energy ont été démontrées de manière spectaculaire dans un nouveau test d'abus.

Une cellule 18650 de batterie lithium-ion alimentée par le graphène de Nanotech a reçu une balle de 4,5 BRA à une vitesse de 2 917 pieds (889 m) par seconde. Malgré la force féroce de l'impact, la batterie n'a pas pris feu et a même conservé une charge.

Commercial 18650 Li-Ion Battery versus Nanotech Energy's Graphene-Powered Li-Ion 18650 Battery in a bullet abuse test. Nanotech Energy's Founders (from left to right): Dr. Richard Kaner (Chair of Scientific Advisory Board), Dr. Jack Kavanaugh (CEO), and Dr. Maher El Lady (CTO).

En revanche, une cellule 18650 d'une batterie commerciale concurrente, touchée par une balle de 4,5 BRA à une vitesse de 2 915 pieds (888,5 m) par seconde, s'est immédiatement enflammée et n'avait plus de charge.

Jack Kavanaugh, PDG de Nanotech Energy, Inc., a déclaré : « Ces derniers jours et ces dernières semaines, la sécurité des batteries a été sous les feux de la rampe comme jamais auparavant. Le récent incendie d'une tour d'habitation à New York n'est que l'un des nombreux incendies provoqués par les batteries lithium-ion traditionnelles. La technologie des batteries est un élément important de l'avenir de l'énergie, mais la sécurité doit être primordiale à mesure que notre société s'y fie davantage. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes à l'avant-garde des solutions de batteries sûres.

Les résultats du nouveau test d'abus renforcent les conclusions précédentes sur les batteries lithium-ion alimentées par le graphène de Nanotech. Durant l'été 2022, elles ont surpassé les batteries lithium-ion standard dans deux autres tests.

Dans un test du clou, les batteries lithium-ion traditionnelles ont atteint des températures de 700°C en une fraction de seconde. En revanche, les batteries alimentées par le graphène de Nanotech sont restées intactes, sans feu, sans explosion et avec seulement un petit trou dans la cellule de la batterie.

Dans un test de chaleur, les deux batteries ont été chauffées à des températures extrêmes. La batterie lithium-ion traditionnelle a subi un changement irréversible et a complètement brûlé à 150°C. En revanche, lorsqu'une batterie alimentée par le graphène de Nanotech a été chauffée à 150°C, elle a conservé ses performances pendant près de deux heures. Un chauffage encore plus poussé de la batterie à 180°C a provoqué la ventilation des cellules, mais pas d'incendie ni d'explosion.

Le Docteur Jack Kavanaugh a ajouté : « Les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreuses industries pour permettre l'électrification là où la sécurité est la plus importante. Nos batteries ininflammables peuvent complètement transformer l'électronique grand public, les véhicules électriques, le stockage d'énergie domestique et stationnaire, les drones et l'industrie maritime. »

Les piles ininflammables brevetées de Nanotech Energy sont sûres, durables et ont une plage de température de fonctionnement extrême de -40°C à +60°C. Nanotech peut fournir des échantillons de cellules de batteries alimentées au graphène dans différents formats de cellules de poche et cylindriques.

À propos de Nanotech Energy

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Notre matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par des éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, et l'entrepreneur Dr. Jack Kavanaugh, Nanotech Energy a son siège social à Los Angeles et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site https://nanotechenergy.com.

Toutes les marques commerciales contenues dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1946575/Commercial__vs_Nanotech_Energy_Graphene_Powered_Battery.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1946574/Nanotech_Energy_Inc_Founders.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1250815/NE_logo__002_Logo.jpg

SOURCE Nanotech Energy Inc.