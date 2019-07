La sexta temporada anual de Latino Conservation Week Inicia Este Fin de Semana (Julio 13 - 21), Rompe las Barreras al Aire Libre e inspirar a los Gestores Ambientales del mañana

Los Latinos son el grupo más grande entre las minorías en América, con más de 52 millones que representan más del 16.7 por ciento de la población de la nación, y las proyecciones señalan que serán cerca de una tercera parte de la población en el 2050. Para el 2020, la mitad de todos los jóvenes en América serán de color. Para el 2043, la mayoría de los residentes de nuestro país serán personas de color. Además un reporte de 2018 de Outdoor Industry Association encontró que solo el 10 por ciento de los Latinos estaban involucrados con actividades recreativas al aire libre. En términos muy simples, el futuro de las tierras públicas depende de involucrar y darle la bienvenida a la diversidad de nuestra juventud.

"Latino Conservation Week fue creada con el propósito de comenzar a cerrar la brecha a través del compromiso con nuevos asociados y conectarlos con más y más miembros de esta comunidad" dijo Arce. "Lo que inició con 17 eventos en seis estados ha crecido a más de 150 eventos en tantos como 25 estados." dijo Arce. "Este es un esfuerzo de colaboración nacional con el potencial de impactar a las comunidades Latinas en entornos urbanos grandes, comunidades Latinas emergentes, y comunidades rurales que tienen como objetivo celebrar nuestro patrimonio, cultura, espiritualidad e historias en torno al tesoro nacional que es la naturaleza."

Este año el National Park Service, U.S. Fish and Wildlife Service, U.S. Forest Service, National Wildlife Refuge System y el Bureau of Land Management están uniendo esfuerzos con Hispanic Access Foundation's MANO Project para proporcionar programas en lugares por toda la nación. Más de 200 parques, organizaciones y grupos comunitarios que han participado en Latino Conservation Week como asociados y patrocinadores. Algunos eventos asociados incluyen George H.W. Bush "Vamos A Pescar™ Education Fund, California Department of Fish & Wildlife, Virginia Department of Game and Inland Fisheries, Recreational Boating and Fishing Foundation,, REI, Por la Creación Faith-based Alliance, Latino Outdoors, Nature for All, COFEM, The Wilderness Society,, Latin American Youth Center,,, Frontera Land Alliance, Montgomery Parks, Sierra Club, numerous Audubon Society chapters, Continental Divide Trail Coalition, Nuestra Tierra Conservation Project, Southern Utah Wilderness Alliance, Corazon Latino, y Centro de Adoración Familiar.

Las actividades son en varios estados y una lista completa de los eventos esta disponible en www.LatinoConservationWeek.com . Celebra en línea siguiendo #LatinoConservationWeek y #LCW2019 en las redes sociales.

Acerca de Hispanic Access Foundation

Hispanic Access Foundation, es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro, que connects Latinos con asociados y oportunidades para mejorar sus vidas y crear una sociedad equitativa. Nuestra visión es que algún día todos los Individuos Hispanos en America disfruten de buena salud física y un medio ambiente natural saludable, educación de calidad, éxito económico y un compromiso cívico en sus comunidades con la adición de mejorar el futuro de América. Para más información visita www.hispanicaccess.org .

