- La SGI apoya el lanzamiento de la película "Immoral Code" que exige un nuevo derecho internacional sobre la autonomía en los sistemas de armas

TOKIO, 30 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Immoral Code, un documental de 23 minutos que plantea importantes cuestiones como hasta qué punto estamos preparados para permitir que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte, se lanzó para su visualización en línea el 24 de mayo.

La película, disponible en www.immoralcode.io, demuestra inteligentemente la complejidad de la toma de decisiones humanas y los peligros que plantean las armas autónomas que podrían "decidir" a quién matar.

Immoral Code contó con la producción de Stop Killer Robots, una coalición internacional de grupos de la sociedad civil preocupados por el tema. La coalición solicita a los espectadores que firmen una petición para reclamar una nueva ley internacional que regule la autonomía en los sistemas de armas.

La red budista Soka Gakkai International (SGI) es miembro internacional de Stop Killer Robots desde el año 2018. Hayley Ramsay-Jones, directora de la Oficina de Enlace en Ginebra de la Oficina de la SGI para Asuntos de las Naciones Unidas y representante del Grupo de Trabajo sobre Interseccionalidad de Stop Killer Robots, asesoró a los cineastas sobre temas relacionados con la representación, la raza y el género.

Ella comentó: "La IA no es neutral. El racismo opera en todos los niveles del proceso de diseño, producción e implementación, y se ha demostrado que esto conduce a una identificación errónea a tasas alarmantes entre las comunidades de color y particularmente entre las mujeres negras".

El 19 de mayo se llevó a cabo un lanzamiento en persona de Immoral Code en el Prince Charles Cinema en Leicester Square de Londres, seguido de un panel de expertos que destacó que todos somos vulnerables y la necesidad urgente de una legislación vinculante a nivel internacional. La SGI apoyó el lanzamiento, junto con Amnistía Internacional, Artículo 36 y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Catherine Connolly, responsable de Investigación de Decisiones Automatizadas de Stop Killer Robots, quien habló en el panel, instó: "Mire y comparta esta película. Los estados han hecho tratados internacionales para prohibir y regular otros sistemas de armas. No hay razón para que no puedan hacerlo en este caso, lo que necesitan es voluntad".

Immoral Code se presenta en el sitio web SGI Acción por la Paz recientemente lanzado que destaca las actividades de la SGI como ONG con estatus consultivo ante la ONU. Si desea más información visite la página web https://sgi-peace.org.

La SGI también participa en la lucha por la abolición de las armas nucleares. Los recursos relacionados en el nuevo sitio web incluyen videos de relatos en primera persona de víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en audio original japonés con subtítulos en chino, inglés, francés y español en https://sgi-peace.org/resources/testimonies-of-hiroshima-and-nagasaki. El libro "Hiroshima and Nagasaki: That We Never Forget" que contiene 50 testimonios individuales, también está disponible de forma gratuita.

Stop Killer Robots es una coalición global de más de 180 ONG y socios académicos que trabajan para garantizar un control humano significativo sobre el uso de la fuerza mediante el desarrollo de nuevas leyes internacionales.

La Soka Gakkai Internacional (SGI) es una ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC de las Naciones Unidas desde el año 1983. La Soka Gakkai es una comunidad budista global diversa formada por 12 millones de personas que promueve la paz, la cultura y la educación.

Contacto:

Hayley Ramsay-Jones

SGI Office for UN Affairs, Geneva

Tel: +41-791032501

E-mail: hayley.rj[at]sgi-ouna.org

SOURCE Soka Gakkai International