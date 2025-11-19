La Slovaquie devient le premier pays à confirmer officiellement sa participation à l'EXPO 2027 à Belgrade

BRATISLAVA, Slovaquie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- C'est officiel - la Slovaquie participera à l'exposition EXPO 2027 en Serbie. La participation de la Slovaquie a été officiellement confirmée à Belgrade par Matej Fekete, directeur général de SLOVAKIA TRAVEL, et Lukáš Parízek, commissaire général de l'EXPO 2027 Belgrade. M. Parízek, ainsi que le commissaire et ministre serbe du commerce intérieur et extérieur, M. Jagoda Lazarević, et le PDG de l'EXPO, M. Danilo Jerinić, ont cérémonieusement signé le contrat officiel confirmant la participation obligatoire de la Slovaquie à l'événement.

"Je suis fier que nous soyons le premier pays à signer officiellement l'accord de participation à l'EXPO 2027 de Belgrade. Il s'agit d'une étape importante pour nous, car c'est l'un des plus grands événements qu'un pays puisse accueillir. Nous avons d'excellentes relations avec la Serbie, et il nous appartient maintenant de profiter de cette occasion pour les approfondir et pour présenter la Slovaquie non seulement dans les Balkans, mais aussi dans le monde entier", a déclaré Lukáš Parízek après la signature de l'accord à l'Expo Playground de la foire de Belgrade.

Dans le cadre du programme officiel, la délégation slovaque s'est également entretenue avec les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie, ainsi qu'avec Marija Labović, directrice générale de l'Organisation nationale du tourisme de Serbie.

"L'exposition universelle EXPO 2027 à Belgrade est une occasion unique de montrer comment nous pouvons relier les nations, embrasser la diversité culturelle et construire un tourisme durable à l'échelle internationale pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Notre participation témoigne de notre volonté de continuer à promouvoir la bonne réputation de la Slovaquie à l'échelle internationale et d'apporter des solutions qui façonnent l'avenir des générations futures. Cette occasion permettra également de renforcer notre coopération avec la Serbie dans le domaine du tourisme", a déclaré Matej Fekete.

L'exposition internationale spécialisée débutera le 15 mai 2027 et durera trois mois. Plus de 120 pays devraient y participer et l'événement devrait attirer plus de 4 millions de visiteurs.

SLOVAKIA TRAVEL est l'organisation nationale chargée de promouvoir le tourisme en Slovaquie. Sa mission principale est le développement du tourisme sur les marchés nationaux et internationaux.