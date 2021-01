La Slovénie désignée destination incontournable en 2021 par les principaux médias mondiaux

Les médias influents du monde entier ont collectivement désigné la Slovénie comme une destination de premier plan pour 2021 grâce à son engagement en faveur d'un tourisme authentique et durable.

LJUBLJANA, Slovenia, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Grâce à l'accent mis par les services de relations publiques et marketing du Conseil slovène du tourisme sur le tourisme authentique et durable, le pays a été classé par de nombreux médias mondiaux au rang des principales destinations à visiter en 2021.

Les médias du monde entier ont salué les initiatives de la Slovénie en matière de tourisme durable, en particulier le « Slovenia Green Scheme », qui compte désormais plus de 100 membres. La popularité de la Slovénie prouve également que la durabilité sera essentielle pour gagner la confiance des premiers voyageurs étrangers après la pandémie mondiale.

MSc. Maja Pak, Directrice du Conseil slovène du tourisme : « La présentation de la Slovénie comme destination touristique axée sur la durabilité par des médias mondiaux aussi prestigieux est un grand succès et le résultat de nombreuses années d'accélération active et systématique du tourisme durable et de la coopération avec des sociétés de médias étrangères influentes.

C'est une excellente publicité pour la Slovénie, d'autant plus qu'elle contribue à renforcer le positionnement mondial de la Slovénie en tant que pays leader en matière de tourisme durable, ce qui sera l'un des avantages majeurs pour la reprise du tourisme après la pandémie de COVID-19. »

La semaine dernière, le magazine Condé Nast Traveller est devenu la dernière publication à louer les efforts de la Slovénie, plaçant le pays dans la liste des dix meilleures destinations durables à visiter dans le monde en 2021.

La Slovénie a été choisie parmi les dix premières destinations recommandées ou, comme indiqué dans l'article, « idées d'escapade à impact positif ». L'article présente une image de l'île de Bled, tandis que la Slovénie y est décrite comme un pays d'Europe centrale doté d'atouts naturels exceptionnels, de paysages pittoresques et de nombreuses attractions.

Ljubljana y est décrite comme une capitale accueillante et propice aux balades, ainsi qu'une destination attrayante pour des séjours écologiques. L'article souligne le pourcentage élevé de paysages protégés en Slovénie, qui se caractérisent par une riche diversité, depuis les sommets alpins jusqu'à la côte adriatique, en passant par les forêts anciennes, le plateau du Karst, les vignobles des plaines de Pannonie et les eaux thermales.

Ces dernières semaines, des médias britanniques de premier plan comme The Financial Times, The Guardian et The Sun ont tous cité la Slovénie parmi leurs destinations recommandées pour 2021, tandis que le magazine américain Forbes a placé la Slovénie sur la liste des destinations à ne pas manquer pour les amateurs de vin. Fin 2020, la Slovénie a été désignée par Conde Nast Traveller comme l'une des meilleures destinations de vacances pour 2021 et Bled a été classée parmi les dix meilleures expériences de voyage au monde dans la liste annuelle des destinations à visiter absolument de Lonely Planet.

