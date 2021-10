La Slovénie figure au classement Best in Travel 2022 de Lonely Planet

Lonely Planet, l'autorité mondiale en matière de voyage, a classé la Slovénie à la 5 e du Top 10 des pays à visiter l'année prochaine, dans le cadre de l'édition 2022 de son classement Best in Travel. Cette 17 e édition met un accent particulier sur les meilleures expériences de voyage durable, afin que les voyageurs aient un impact positif où qu'ils choisissent de se rendre.

La Slovénie est louée depuis longtemps pour avoir mis l'accent sur le voyage responsable et a été nommée « pays le plus durable du monde » en 2016, après être devenue la première nation à obtenir la certification verte de l'organisation néerlandaise Green Destinations. L'office du tourisme de Slovénie (STB) n'a eu de cesse de s'appuyer sur cet honneur pour construire une stratégie touristique, le Green Scheme of Slovenia Tourism (Plan vert du tourisme en Slovénie), qui privilégie la qualité à la quantité et les communautés au consumérisme, en faisant des locaux le cœur de la Slovénie et en offrant aux visiteurs des expériences de voyage authentiques et minimaliste. Le guide Best in Travel 2022 de Lonely Planet fait l'éloge de la Slovénie, un pays vert au sens propre comme au figuré, en soulignant l'importance que cette nation accorde à la durabilité et en mettant en avant ses vastes paysages d'une grande beauté naturelle.

Cette distinction fait suite à une année 2021 réussie pour la Slovénie, considérée comme l'une des nouvelles destinations culinaires les plus intéressantes d'Europe. Dévoilée le mois dernier, l'édition 2021 du Guide Michelin a accueilli un nouveau membre portant le total d'étoiles du pays à 8 pour 7 restaurants et à 6 étoiles vertes Michelin. Au total, 53 restaurants slovènes sont répertoriés dans le guide. En 2021, 31 restaurants et exploitations agricoles ont obtenu le label Slovenia Green Cuisine. Cette même année, la Slovénie a obtenu le titre de « Région européenne de la gastronomie » pour sa scène culinaire exceptionnelle qui met la durabilité au premier plan.

La Slovénie a également développé plusieurs itinéraires de randonnée et de cyclisme cette année, notamment la piste Green Gourmet en Juin, qui encourage les visiteurs à explorer les paysages variés du pays et découvrir les communautés locales en dégustant des plats locaux à deux roues, et la piste cyclable Juliana Loop, un parcours de 290 km à travers la magnifique chaîne de montagnes des Alpes juliennes. Les nouveaux sentiers soutiennent le thème clé de l'office de tourisme de Slovénie pour 2022 et 2023, à savoir le tourisme de plein air et sportif. L'objectif est que les visiteurs puissent découvrir les fantastiques activités de plein air et les divers événements sportifs de la Slovénie.

