La Slovénie : un tour de force dans le domaine du cyclisme

La Slovénie est extrêmement diversifiée et offre une grande variété d'activités en plein air. C'est presque l'Europe dans votre poche. Le rapport urbain/rural est d'environ 50/50. La nature est donc tout près pour la plupart des gens. En plus d'un climat agréable, la Slovénie offre quelques-unes des plus belles pistes cyclables du monde et attire une foule de cyclistes pratiquement tout au long de l'année.

Tout est si proche en Slovénie et les distances entre les différentes régions se parcourent si facilement. Vous pouvez prendre de la hauteur à la conquête des sentiers de VTT, et une diversité de pistes adaptées aussi bien aux débutants et qu'aux cyclistes de classe mondiale s'offre à vous. Certains vététistes préfèrent l'atmosphère idyllique des Alpes et les sentiers rocailleux, alors que d'autres apprécient davantage les collines verdoyantes. En Slovénie, vous pouvez faire les deux. Les Alpes juliennes avec Kranjska Gora et la Valée de Soča, ainsi que la région de Koroška au nord-est, figurent parmi les destinations cyclistes les plus époustouflantes, alors que Rogla et Mariborsko Zreško Pohorje sont un paradis pour tous les amateurs du cyclisme sur route, avec un microclimat unique qui offre aux athlètes des conditions d'entraînement estivales parfaites. Le circuit TRANS Slovenia est le plus populaire parmi les amateurs de VTT. Les passionnés d'adrénaline peuvent visiter les parcs de VTT ; l'un des plus populaires se trouve à Kočevje à l'ombre d'arbres majestueux.

Il y a également de nombreuses possibilités de découvrir les villes slovènes à vélo, ou de faire une promenade à travers les collines viticoles pour goûter aux délices de la cuisine traditionnelle slovène. Tout dépend de votre personnalité, mais chacun y trouve son compte.

Le sport occupe une place particulière en Slovénie. Cette année, le 23 septembre, nous célébrons une nouvelle fête nationale – la Journée du sport slovène. En savoir PLUS.

Plus de PHOTOS disponibles ICI.

Suivez-nous :

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275601/Roglic_Pogacar_Slovenian_Cycling_Super_Heroes.jpg

Related Links

https://www.slovenia.info



SOURCE Slovenian Tourist Board