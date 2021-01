La SNCF choisit la solution de Revenue Management CAYZN de Wiremind

PARIS, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a choisi Wiremind et sa solution de Revenue Management CAYZN pour optimiser le remplissage et le revenu des trains à grande vitesse (TGV).

La solution CAYZN a été choisie en mode SaaS (Software as a Service), à l'issue d'un appel d'offre public, et répond aux exigences d'innovation et de performances recherchées par la SNCF.

Colin Girault-Matz, CEO de Wiremind, a déclaré : « CAYZN est la solution la plus avancée en matière de Revenue Management pour l'industrie ferroviaire, et nos modèles prédictifs utilisant l'intelligence artificielle permettent à nos clients d'optimiser au mieux leur revenu et leur taux de remplissage. Nous sommes fiers de compter la SNCF et la marque TGV, mondialement connue, parmi nos partenaires. Nous allons bien sûr continuer à nous développer, et voulons faire de Wiremind un leader mondial dans le secteur du Revenue Management pour le transport de voyageurs. »

Le périmètre de l'appel d'offres prévoit également un déploiement de CAYZN auprès d'autres opérateurs du groupe SNCF, tels que TGV Lyria et Intercités (trains interrégionaux et trains de nuit).

A propos de la SNCF

La SNCF est un des leaders mondiaux du transport ferroviaire, avec plus de 5 milliards de passagers transportés chaque année, en France et dans le monde.

Les réseaux grande vitesse TGV couvrent la France et certaines destinations internationales (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne), et transportent chaque année plus de 100 millions de passagers par an.

À propos de Wiremind

Wiremind est une société leader dans le domaine de l'optimisation du revenu pour les secteurs du transport (ferroviaire et aérien) de passagers, de fret ainsi que de l'événementiel. Son application de référence CAYZN fournit une solution clé en main de Yield Management, pour des clients tels que TGV, OUIGO, Lyria, Rielsfera, BlaBlaBus, TER, MTR Express, et bien d'autres. Consultez www.wiremind.io pour de plus amples informations.

