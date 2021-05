La SNCF, premier opérateur ferroviaire à grande vitesse en Europe, choisit S3 Passenger comme nouveau système de réservation

ENSCHEDE, Pays-Bas, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- SNCF Voyageurs, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de trains intercités à grande vitesse, a choisi S3 Passenger pour remplacer le système de réservation actuel de la SNCF. S3 Passenger est le premier système d'inventaire, de vente et de distribution utilisé par 35 opérateurs ferroviaires et de bus dans le monde entier.

Frédérique Pasquier, directrice des programmes de la SNCF, a déclaré : « Le choix de S3 Passenger pour remplacer Résarail, notre système de réservation existant, est une étape importante dans notre démarche pour rationaliser notre offre commerciale et développer notre part de marché, dans la mesure où le transport ferroviaire à grande vitesse est de plus en plus considéré comme le mode de transport le plus durable ».

S3 Passenger sera un atout majeur pour améliorer notre capacité d'adaptation aux évolutions du marché dans un contexte d'ouverture progressive à la concurrence.

S3 Passenger étant utilisé par les filiales de la SNCF, dont OUIGO, Thalys/IZY et Eurostar, l'entreprise a déjà pu constater une amélioration des capacités commerciales, des délais de commercialisation et de la robustesse du système. D'ici fin 2023, la SNCF utilisera S3 Passenger pour TGV /inOUI, Intercités, Lyria, Alleo (TGV / ICE France - Allemagne) et SVI (TGV France Italie). »

Et Wouter Cassee, membre du conseil d'administration et cofondateur de Sqills, d'ajouter : « Nous sommes extrêmement fiers de constater que S3 Passenger couvre d'emblée plus de 95 % des besoins de la SNCF. Cela souligne notre position de leader mondial des plateformes de réservation pour les opérateurs de transport public. »

D'ici 2023, S3 Passenger sera la plateforme d'inventaire, de réservation et de billetterie de toutes les marques de la SNCF. La SNCF s'est révélée être un client très innovant, avant-gardiste et averti. Ensemble, nous veillerons à ce que les besoins futurs de la SNCF et de ses clients soient également satisfaits grâce à une activité de R&D permanente et à des améliorations du produit afin que S3 Passenger reste au sommet de sa catégorie pendant toute la durée de notre accord. »

Wouter Cassee poursuit : « Face à l'augmentation de la demande de voyages en train due à un engagement environnemental croissant, les opérateurs ont besoin d'une norme commerciale et technique pour réduire les délais de commercialisation et adopter une démarche souple basée sur la configuration plutôt que sur la personnalisation, en s'appuyant sur l'expertise commerciale de Sqills et sur tous les clients de la communauté S3 Passenger. En 2021, Sqills a déjà signé des contrats avec 3 nouveaux clients du transport public, dont Swedish Rail (SJ). D'ici 2025, S3 Passenger devrait traiter plus de 500 millions de segments de passagers par an.

En tant que première solution mondiale d'inventaire, de vente de billets et de réservation, Sqills est particulièrement bien positionnée pour aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs. »

SOURCE Sqills International