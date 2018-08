La société américaine de droits de diffusion publique Pro Music Rights détient une part de marché de 7,4 %, ce qui en fait la troisième plus grande société de droits de diffusion publique aux États-Unis

Pro Music Rights paie 100 % de tous les droits de diffusion publique directement aux artistes, chansonniers, éditeurs et détenteurs de droits légaux qui ont rejoint Pro Music Rights sur une base mensuelle. Jake P. Noch a fondé Pro Music Rights dont il est le PDG actuel après avoir constaté lui-même les aléas systématiques dans le domaine des droits de diffusion publique. Ces aléas ont empêché les artistes, les chansonniers, les éditeurs et la communauté créative dans son ensemble de gagner leur vie.

Pro Music Rights a désigné l'ingénieur et producteur primé aux Grammy Awards Paul Ring au poste de président de Pro Music Rights.

Ring a déjà occupé des fonctions en qualité de président de deux grandes maisons de disques distribués exclusivement via Universal Music Group ces 23 dernières années. En 1995, Ring est devenu président de Private Eye Records, qui a engagé des artistes légendaires comme Rick James, Cameo Gap Band et James Brown. En 2000, il a lancé Bungalo Records, qui a connu une histoire riche et variée avec de grands artistes et producteurs comme Rodney Jerkins, DJ Quik et Patti LaBelle.

Pro Music Rights a également désigné Livio Harris en qualité de vice-président directeur des opérations à l'international. Harris est un cadre chevronné qui a commencé sa carrière en tant que chanteur/chansonnier, et il a été engagé par un grand label en 1990 appelé Uptown Records (pour qui travaillent Jodeci, Mary J. Blige, Guy, etc.).

Avec son expérience en tant qu'artiste, la progression naturelle de Livio était de gravir les échelons de l'industrie en qualité de cadre, avec aujourd'hui plus de 30 années d'expérience dans le secteur. Il a été artiste interprète, responsable des divertissements, responsable du développement d'artistes, vice-président de Tier2 Films et vice-président directeur de Notting Hill Music Publishing.

Livio a travaillé avec de nombreuses sociétés de production musicale, comme Elektra Records et Epic Records, et comme consultant dans la découverte de nouveaux artistes. Livio a également dirigé et développé Notting Hill Music Publishing (États-Unis) pendant plus de 21 ans. On doit à Livio un nombre important d'artistes du catalogue américain de Notting Hill, comme Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson et DJ Khaled, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour de plus amples Informations sur Pro Music Rights, rendez-vous sur https://ProMusicRights.com.

Citations

Resnikoff, P. (3 août 2018). US-Based PRO Pro Music Rights Reaches a 7.4% Market Share. Dernière consultation : 15 août 2018, sur https://www.digitalmusicnews.com/2018/08/03/pro-music-rights-7-4-market-share/

About. (n.d.). Dernière consultation : 31 juillet 2018, sur https://www.bmi.com/about

ASCAP Payment System. (n.d.). Dernière consultation : 31 juillet 2018, sur https://www.ascap.com/help/royalties-and-payment/payment

FIND WORKS. (n.d.). Dernière consultation : 31 juillet 2018, sur http://www.ProMusicRights.com/

Licensed Customers Login. (n.d.). Dernière consultation : 31 juillet 2018, sur http://licensees.sesac.com/

Rights, H. G. (n.d.). Global Music Rights. Dernière consultation : 31 juillet 2018, sur https://globalmusicrights.com/CatalogRequest

US-Based PRO Pro Music Rights Reaches a 7.4% Market Share – A2IM. (n.d.). Dernière consultation : 6 août 2018, sur https://a2im.org/forums/topic/us-based-pro-pro-music-rights-reaches-a-7-4-market-share/

Topic Tag: Pro Music Rights. (n.d.). Dernière consultation : 15 août 2018, sur https://a2im.org/forums/topic-tag/pro-music-rights/

« Richard Gora of Gora, LLC Announces Partnership with Pro Music Rights, LLC, the Third-Largest US PRO Representing Over 2 Million Copyrighted Publications. » Digital Innovations in Facial Recognition: Interview (avec l'interview), 13 août 2018, sur www.digitaljournal.com/pr/3895838?noredir=1.

Info - https://mma.prnewswire.com/media/731345/Pro_Music_Rights_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728013/Pro_Music_Rights_Logo.jpg

Related Links

https://ProMusicRights.com