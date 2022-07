La société américaine Electric Power Systems a été choisie comme fournisseur du système de batterie EPiC pour la production d'aéronefs : SkyDrive

TOYOTA, Japon, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc. (ci-après « SkyDrive »), une société située dans la ville de Toyota, dans la préfecture d'Aichi, au Japon, qui développe des « voitures volantes » (*1) et des « drones cargo », a le plaisir d'annoncer qu'elle a choisi Electric Power Systems, Inc. (ci-après « EP Systems ») dont le siège social est situé à North Logan, dans l'État américain de l'Utah, et qui est l'un des principaux fournisseurs de groupes motopropulseurs évolutifs de haute puissance certifiables pour l'aviation électrifiée, comme partenaire pour la conception, le développement et la fabrication du système de batterie de type « SD-05 ».

Contexte

Avec pour mission de « mener la révolution de la mobilité qui ne se produit qu'une fois par siècle », SkyDrive développe des voitures volantes pour réaliser un avenir où le ciel est utilisé pour les transports quotidiens. En 2025, l'objectif est d'entrer en service dans la région de la baie d'Osaka avec la voiture volante SkyDrive de type SD-05, un véhicule biplace pour lequel SkyDrive sollicite actuellement la certification de type.

Un système de batterie haute puissance joue un rôle essentiel dans le développement du SD-05 biplace. EP Systems dispose de nombreux systèmes de batteries qui alimentent actuellement les véhicules de démonstration de vol de ses clients, tels que le X-57 de la NASA, le Pegasus d'Aurora Flight Sciences et de nombreux autres constructeurs d'aéronefs. EP Systems est actuellement en partenariat avec l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) pour certifier les batteries destinées aux aéronefs de l'aviation générale et achèvera son premier Technical Standard Order (TSO) (*2) en 2023.

EP Systems est l'un des principaux fournisseurs de groupes motopropulseurs évolutifs de haute puissance pouvant être certifiés pour l'aviation électrifiée. Elle développe des systèmes de stockage d'énergie, des stations de recharge rapide DC et des produits de propulsion électrique pour les industries de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de la marine et de la traction industrielle.

Boeing et Safran ont investi dans EP Systems en 2019 et en 2021 pour achever le développement et certifier leur système de batterie EPiC pour la fabrication en série. Parmi les clients actuels et annoncés publiquement d'EP Systems figurent la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et la FAA américaines, ainsi que Boeing, Safran, Bell Textron, Embraer et Diamond Aircraft.

SkyDrive a choisi le système de batterie EPiC, qui inclut des modules de batterie et un système de gestion de la batterie, et qui est sans danger pour la manipulation du boîtier de déconnexion des aéronefs SD-05, avec pour objectif de lancer son service utilisant des voitures volantes dans la région de la baie d'Osaka en 2025.

Commentaires des entreprises

Nathan Millecam, PDG, Electric Power Systems, Inc.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de faire partie des projets de SkyDrive pour l'avenir de l'aviation et nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe. »

Tomohiro Fukuzawa, PDG, directeur représentatif et président, SkyDrive Inc.

« EP Systems est le partenaire idéal pour développer cet élément essentiel de notre aéronef biplace SD-05. Ils sont très focalisés et engagés à développer des systèmes de batterie performants et fiables. Grâce à leur excellent soutien pour définir la meilleure solution pour nos clients, nous allons continuer à développer nos aéronefs. »

Profils d'entreprise : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202207193990-O1-ML9p15j4.pdf

Note de la rédaction :

(*1) Les voitures volantes, officiellement des avions eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques), se caractérisent par l'électrification, un pilote automatique entièrement autonome et un décollage et un atterrissage verticaux. Nouvelle avancée dans le domaine de la mobilité, le développement des voitures volantes est encouragé à l'échelle mondiale. Au Japon, le Conseil public-privé pour la révolution de la mobilité aérienne a été créé en 2018 à cette fin. Le projet devrait déboucher sur des services de taxi dans les zones urbaines, de nouveaux moyens de transport pour les îles éloignées et les zones montagneuses, et des transports d'urgence en cas de catastrophe. Une feuille de route formulée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) prévoit le démarrage des activités en 2023 et le déploiement à grande échelle en 2030.

(*2) Technical Standard Order (TSO) : Un TSO est une norme de performance minimale pour les matériaux, pièces et appareils spécifiés utilisés sur les aéronefs civils. Lorsqu'on est autorisé à fabriquer un matériau, une pièce ou un appareil selon une norme TSO, on parle d'autorisation TSO. La réception de l'autorisation TSO est à la fois une approbation pour la conception et la production.

https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/tso

