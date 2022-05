La société de blockchain Everstake a composé un rap aux côtés du vice-premier ministre ukrainien pour demander plus de dons en crypto-monnaies

KIEV, Ukraine, 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Everstake , une société de blockchain basée en Ukraine, a créé un clip de rap mettant en scène le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, Mykhailo Fedorov, pour inciter la communauté des crypto-monnaies à continuer à faire des dons à Aid For Ukraine , une organisation caritative.

Aid For Ukraine collecte des fonds auprès de la communauté des crypto-monnaies au profit des besoins militaires et humanitaires de l'Ukraine. Elle a levé plus de 60 millions de dollars de différentes crypto-monnaies depuis son lancement, dont plus de 45 millions ont déjà été dépensés pour des kits de premiers secours, des packs de rationnement, des gilets pare-balles et d'autres achats. L'initiative est co-pilotée par Everstake, Kuna, FTX et le ministère ukrainien de la transformation numérique.

S'il-vous-plaît, faites un don à Aid For Ukraine .

Sergey Vasylchuk, PDG et cofondateur d'Everstake, a déclaré : « La paix a un prix, mais la première vague de dons a fortement diminué. Les crypto-monnaies sont exemptes d'obstacles administratifs, ce qui en fait le moyen le plus efficace de fournir une aide rapide. Chaque contribution en crypto-monnaies, quelle que soit sa taille, est une atteinte en plus au totalitarisme. Aider l'Ukraine à repousser l'invasion, c'est nous aider à sauver le monde libre de l'asservissement ».

Ne laissant pas les choses aux seuls appels, Everstake et ses cofondateurs Sergey Vasylchuk et Yev Zaifert ont fait des dons en crypto-monnaies à l'Ukraine pour un montant global de 10 millions de dollars. Yev Zaifert a donné à lui seul 9 millions de dollars. Ils ont financé Aid For Ukraine et d'autres initiatives, notamment la fondation caritative de la Kyiv School of Economics.

Le clip a été produit par l'agence de création Bickerstaff.734, basée à Kiev . Ilia Anufreinko, directrice créative de Bickerstaff.734, a commenté la vidéo en ces termes : « Les gens pensent rarement à la paix comme à un investissement. Mais sans la paix, il n'y aura pas la possibilité de mettre de l'essence dans votre Lamborghini ou d'acquérir une ferme d'alpagas. C'est une campagne de communication très inhabituelle, donc nous pensons qu'elle se démarquera et attirera davantage de dons en crypto-monnaies. »

Voir la vidéo : https://youtu.be/cwaL7CJOaqg

Télécharger la vidéo et les images : https://bit.ly/38E10av

À propos d'Everstake

Everstake est le plus grand fournisseur de jalonnement décentralisé de l'industrie blockchain, auquel 625 000 utilisateurs font confiance. Everstake emploie plus de 100 experts dans le monde entier et a été fortement impliqué dans le développement de produits blockchain complexes, tels que Metaplex .

SOURCE Everstake