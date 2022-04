LA SOCIÉTÉ DE PIPELINES DU TEXAS MAX ENERGY ANNONCE L'ACHAT DU GAZODUC SOUTHCROSS

L'élan se poursuit pour la société de pipelines du Texas

HOUSTON, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- La société de pipelines du Texas Max Energy continue de passer à l'action en annonçant aujourd'hui l'achat du système de pipelines Upper Gulf Coast du gazoduc Southcross auprès de Southcross Gulf Coast Transmission, Ltd. Cet achat ajoutera 328 milles de pipelines supplémentaires à l'impressionnante infrastructure de transport, de terminal et de chargement que Max met en place sur la côte du Golfe du Texas.

« En achetant le gazoduc Southcross, Max Energy peut maintenant raccorder le pétrole de tout l'État à notre installation d'Edna », a déclaré Todd Edwards, président de Max. « Nous croyons que cela fournira aux clients des solutions de rechange pour mieux optimiser leurs mouvements de pétrole brut et accroître la valeur tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement. »

Max Energy commencera immédiatement à travailler à la conversion d'un segment du pipeline en exploitation de pétrole brut. Avant la fin de l'année, Max prévoit avoir terminé une interconnexion avec le pipeline Grey Oak et le pipeline Victoria Express, ce qui élargira davantage l'accès à la production croissante de brut des bassins Permien et d'Eagle Ford. Max élabore également des plans pour relier son réseau de pipelines en pleine croissance aux marchés de Houston et de Corpus Christi. Les clients auront ainsi plus d'options pour les mouvements de pétrole brut. En fin de compte, cela permettra aux clients d'utiliser le port de Calhoun pour mieux optimiser leur logistique par rapport aux ports plus encombrés. Max sera en mesure de transporter du brut via des pipelines entre les principaux ports d'exportation de Houston, Corpus Christi et Calhoun, y compris des systèmes de collecteurs connectés à Edna, Three Rivers, Taft et Helena. De plus, Max continuera de développer tous ses actifs en respectant ses engagements de maintien d'une installation d'exportation neutre en carbone.

Pour voir la carte du réseau de pipelines de Max, cliquez ici : Carte de Max

À propos de Max Energy : Max Energy crée une société moderne et évoluée d'actifs et de négoce d'énergie. Tout au long de son développement, elle insufflera innovation, avant-gardisme et nouvelles solutions à son marché et à ses clients. Alors que les besoins et les exigences énergétiques du monde évoluent rapidement, Max Energy est prête à offrir des solutions axées sur la valeur pour aujourd'hui et pour l'avenir. Par l'entremise de sa filiale Max Midstream, elle exploite un terminal d'exportation neutre en carbone au port de Calhoun, au Texas, et relie le pipeline sur la côte américaine du Golfe du Mexique. Pour en savoir plus sur Max Energy et Max Midstream, visitez https://www.maxmidstream.com .

SOURCE Max Midstream