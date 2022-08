LA SOCIÉTÉ DOLE SUNSHINE RENFORCE SON ENGAGEMENT ENVERS LES PERSONNES, LA PLANÈTE ET LA PROSPÉRITÉ AVEC DE NOUVELLES OPÉRATIONS EN SIERRA LEONE

L'accent est mis sur la santé et le bien-être, les possibilités d'emploi, les moyens de subsistance des familles et le développement communautaire pendant les quatre premières années dans la région

SINGAPOUR, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Avec quatre années de travail, une équipe grandissante et un investissement de plus de 70 millions de dollars, Dole Sunshine Company (DSC) permet d'améliorer les moyens de subsistance en Sierra Leone. La marque, dont la promesse est d'apporter du Sunshine for All™ aux clients, aux employés et aux consommateurs du monde entier, termine la phase 1 de son projet dans la nation ouest-africaine en se concentrant sur la stimulation du développement régional, de l'emploi et des soins de santé, et en apportant un nouveau niveau de certitude à la région à la fois dans leur usine et dans la plantation commerciale.

Dole Sunshine Company in Sierra Leone

En 2017, l'entreprise s'est officiellement lancée dans la région de la Sierra Leone, pour la plupart intacte, où sévit une pauvreté extrême, une crise alimentaire sévère et un accès limité à des soins de santé appropriés, à l'électricité et à l'eau. Les plantations commerciales et l'usine devraient ajouter aux moyens de subsistance de plus de 8 000 personnes d'ici 2024, et le travail en cours a permis la création d'un centre de santé local et d'une aile néonatale, le développement agricole, l'amélioration de la santé et de l'assainissement dans la région, et des produits de qualité venant du pays pour l'exportation vers l'UE, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.

« En tant qu'entreprise à but précis, notre promesse Dole imprègne tout ce que nous faisons et a été au centre de notre travail en Sierra Leone, en abordant les problèmes de la région tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et nos parties prenantes », a déclaré Siddharth Ramaswamy, directeur de la chaîne d'approvisionnement, groupe alimentaire et boissons, Dole Sunshine Company. « Grâce à la coopération et au soutien de la population et du gouvernement du Sierra Leone, nous avons été en mesure d'améliorer les moyens de subsistance et d'avancer dans la région avec plusieurs de nos objectifs. Jusqu'à présent, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre et dépasser notre plan initial. Ces objectifs sont particulièrement pertinents dans la crise d'insécurité alimentaire actuelle, qui est la conséquence de la guerre en Ukraine, de l'hyperinflation des produits de base et des chaînes d'approvisionnement perturbées. »

En dehors de la production, DSC s'est concentré sur le soutien de la région de multiples façons, notamment :

Ouverture d'un centre de santé axé sur les soins néonatals, ouvert à tous les employés, à leurs familles et à toutes les femmes enceintes de Sumbuya Lugbu. Il s'agit d'une avancée majeure pour la région, compte tenu de son taux élevé de mortalité maternelle et infantile (UNICEF).

Amélioration de l'accès à l'eau avec 11 puits achevés en juin 2022, et trois autres prévus avant février 2023. Cet effort permettra de desservir 13 des 22 villages de Sumbuya.

Soutenir l'insécurité alimentaire par le développement agricole.

Élargissement de l'accès à l'électricité grâce à des partenariats avec le gouvernement.

Soutenir l'amélioration des compétences des résidents grâce à un centre de formation et stimulation de la croissance et de l'existence des services bancaires par le biais de la banque communautaire, avec une augmentation de 150 % du nombre de clients bancarisés.

Les objectifs de préservation et de durabilité ont été atteints grâce au travail du sol en courbe, au recyclage, au contrôle de la consommation de carburant et à de nouvelles pratiques agricoles efficaces.

« En tant que marque, nous sommes motivés en Sierra Leone par l'impact que nous avons déjà pu avoir et par ce qui nous attend », a déclaré Alex Riviera, directeur général de Sierra Tropical Ltd. « Lorsque nous expédions des produits de la région vers le monde entier, nous savons que nous aidons le pays à aller de l'avant et à résoudre de nombreux problèmes qui se posent ici aujourd'hui. Et notre travail est un investissement non seulement dans l'avenir de la Sierra Leone, mais aussi dans la réaffirmation de notre volonté d'apporter du soleil à tous. »

En outre, la société continue d'explorer d'autres développements en Afrique avec des partenaires dans d'autres pays, ainsi qu'avec des organisations donatrices pour améliorer les infrastructures en Sierra Leone.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site sunshineforall.com .

Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale réelle et n'opère pas en tant que telle dans quelque pays ou région que ce soit. Pour en savoir plus sur Dole Sunshine Company, visitez DoleSunshine.com .

À propos de la promesse de Dole

En 2020, Dole a dévoilé sa promesse , dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Faire mieux pour les personnes : Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025.

Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025. Faire mieux pour la planète : Faire en sorte de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025 et supprimer les emballages de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à ce que les activités de Dole atteignent la carboneutralité d'ici 2030.

Faire en sorte de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025 et supprimer les emballages de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à ce que les activités de Dole atteignent la carboneutralité d'ici 2030. Faire mieux pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour elle grâce à son engagement envers l'égalité salariale et des chances et en offrant un niveau toujours plus élevé de sécurité, de nutrition et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en bâtissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole a aussi pour objectif d'augmenter la valeur de son entreprise de 50 % d'ici 2025.

