La société émergente de biotechnologie Biocytogen a collecté 142 millions de dollars (USD) pour soutenir le projet Integrum

Le projet Integrum est un programme destiné à développer de nouveaux anticorps à vocation thérapeutique pour toutes les cibles thérapeutiques.

BEIJING et BOSTON, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Beijing Biocytogen Biotechnology Co. (« Biocytogen ») a annoncé en août l'acquisition d'Eucure Biopharma, qui a fait de Biocytogen une société au stade clinique. Aujourd'hui, Biocytogen est heureux d'annoncer la clôture d'un tour de financement de série D1, qui a permis de collecter 142 millions de dollars US destinés à garantir la mise en œuvre du projet Integrum.

Le projet Integrum est un effort humanitaire visant à découvrir, développer et mettre sur le marché de nouveaux anticorps-candidats à vocation thérapeutique contre toutes les cibles thérapeutiques notoirement difficiles. Tirant pleinement parti des plateformes technologiques intégrées de Biocytogen pour la découverte d'anticorps, le projet Integrum lancera des efforts précliniques portant sur plus de 1 000 maladies humaines qui touchent actuellement d'innombrables vies.

Le dépistage méticuleux d'anticorps-candidats in vivo et in vitro améliore considérablement la translationalité clinique. Au cœur de Biocytogen se trouvent l'anticorps humanisé RenMab Mouse et une pléthore de stratégies avancées et exclusives de ciblage de gènes, qui ont été entièrement optimisées et intégrées aux technologies complémentaires les plus avancées dans le but exprès de découvrir des anticorps thérapeutiques pertinents du point de vue clinique.

Que ce soit grâce aux souris knock-out cibles basées sur RenMab, aux modèles personnalisés de souris humanisées cibles, aux plateformes de dépistage pharmacologique in vivo ou même à la médecine translationnelle pour chiens de compagnie, Biocytogen est déterminé à trouver des anticorps ayant une valeur clinique translationnelle. Dr Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen, a déclaré à cet effet : « Les fonds collectés lors de ce tour soutiendront fortement une mise en œuvre rapide du développement de modèles knock-out de souris RenMab pour un grand nombre de cibles en immuno-oncologie et de maladies auto-immunes, et pour des cibles difficiles, notamment les canaux ioniques et les protéines GPCR, et autres fortes homologies homme-souris ».

Grâce à sa grande expérience et à ses vastes connaissances, Biocytogen peut aider à identifier les anticorps-candidats qui auront les meilleures chances de réussir en clinique, en fonction du niveau de réactivité croisée entre les espèces. Le projet Integrum a été mis sur pied pour unir médecins, chercheurs et scientifiques par-delà les frontières dans le cadre d'un effort collectif visant à faire de Biocytogen une source originale des traitements futurs. Se promettant de poursuivre les avancées scientifiques et d'étendre ses collaborations existantes en matière de développement de médicaments innovants, Biocytogen accueille favorablement de nouveaux partenariats avec les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à travers le monde.

Nous tenons à remercier CMB International, le principal investisseur de ce tour, et nos partenaires investisseurs PICC Capital, SDIC Ventures, China Life Equity, 3E Bioventures, Cowin Capital et Baifu Capital.

À PROPOS DE BIOCYTOGEN

Biocytogen est une entreprise biotechnologique mondiale spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments grâce à des technologies innovantes. Biocytogen travaille en collaboration avec des partenaires internationaux pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments.

