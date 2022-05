La société ghanéenne BigPay utilise la solution Amlock™ d'Azentio pour la détection et la gestion des délits financiers

Garantir l'efficacité grâce à un traitement normalisé des transactions et à une meilleure conformité réglementaire

SINGAPOUR, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui que BigPay , une entreprise mondiale de solutions de paiement numérique établie au Ghana, a mis en service Amlock™ , la solution de détection et de gestion des crimes financiers (FCDMS) d'Azentio.

Amlock™ répondra aux exigences de BigPay en matière de processus efficace de suivi des transactions, grâce à un système de flux de travail en ligne. Une caractéristique unique de ce flux de travail est la capacité du système à regrouper ou à lier des comptes appartenant à un client et à enquêter sur toutes les transactions et alertes sous-jacentes sous un seul identifiant de dossier.

Des défis commerciaux sont apparus pour BigPay en raison des différents formats de transactions reçus de diverses sources comme les banques et les portefeuilles mobiles. Il devenait urgent d'adopter un format standardisé pour le traitement ultérieur des transactions. De plus, les clients utilisant différents modes de paiement et comptes, il était difficile d'associer et de relier les clients à leurs transactions.

Pour relever ce défi, BigPay a choisi Amlock™ pour faire correspondre les transactions des clients par le biais de différents canaux, en un seul et unique code de fichier d'information client (CIF). En outre, le flux de travail en ligne de la solution facilite le regroupement des alertes des clients en un seul identifiant de dossier pour faciliter le suivi des transactions. Grâce à la fonction de liaison des clients d'Amlock™, BigPay peut désormais associer les comptes d'un client dans divers établissements bancaires/portefeuilles mobiles. Cette fonctionnalité aidera BigPay à répondre aux exigences de son modèle commercial unique.

BigPay travaille actuellement en partenariat avec des opérateurs de transfert d'argent (MTO) tels que World Remit, Ria Money Transfer, Western Union et d'autres pour traiter les paiements et prévoit d'étendre son écosystème de partenaires. Amlock™ offre l'évolutivité nécessaire pour surveiller les paiements et générer des notifications d'alerte pertinentes basées sur la bibliothèque de règles sous-jacente.

En outre, le flux de travail des cas d'Amlock™ facilite le regroupement de diverses alertes relatives à un client pour un examen holistique de toute activité suspecte. Il permet à BigPay de se conformer pleinement aux réglementations et aux directives stipulées par la Banque du Ghana et le Centre de renseignements financiers (FIC) du Ghana, et d'adhérer à la loi contre le blanchiment (amendement). Amlock™ génère également des rapports de transactions suspectes (STR) conformément aux exigences réglementaires du Ghana.

Issac Tetteh, directeur général de BigPay, a déclaré : « Nous pouvons attester du professionnalisme et de la créativité de l'équipe de projet d'Azentio qui nous a apporté le soutien nécessaire. Leur dévouement et leur engagement pour mener à bien le projet ont été remarquables. Le chef de projet Rajesh Gedela et son équipe ont veillé à ce que nos objectifs commerciaux soient atteints. Nous recommandons sans hésiter les services d'Azentio à toute entreprise cherchant un partenaire pour développer des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent. »

Tony Kinnear, directeur général d'Azentio, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à BigPay, qui a porté les solutions de paiement numérique à de nouveaux sommets malgré son statut de nouveau venu sur le marché. Je suis certain que les fonctionnalités avancées d'Amlock™, notamment son outil de flux de travail des dossiers en ligne, aideront BigPay à garantir la précision du suivi des dossiers clients et une meilleure gestion des risques associés tout au long du cycle de vie complet du client. »

