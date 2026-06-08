La société immobilière New York Residence, Inc. Visite des Pays-Bas, de la Belgique et de la Croatie

NEW YORK, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- New York Residence, Inc, une société de courtage immobilier de renommée mondiale, lance une tournée internationale pour entrer en contact avec des investisseurs européens. Richard Pino, directeur financier et courtier associé, se rendra aux Pays-Bas, en Belgique et en Croatie du 18 juin au 6 juillet 2026 pour rencontrer des clients.

Cette tournée européenne couronne deux décennies de croissance, d'innovation et de dévouement à la clientèle. « Nous sommes extrêmement fiers de ces 20 années d'existence et des étapes que nous avons franchies », a déclaré Richard Pino, directeur financier. Richard a ajouté : « Cette réalisation honore le courage de nos employés et la loyauté de nos clients ».

Pendant deux décennies, New York Residence a parcouru le monde, éduquant les acheteurs internationaux sur la puissance du marché immobilier de la ville de New York. Nous garantissons à notre clientèle des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et d'investissement de premier ordre. Pour forger ces partenariats et ancrer la marque New York Residence dans les salons internationaux, le directeur financier Richard Pino voyage continuellement aux États-Unis et à l'étranger.

Le courtage immobilier est toujours une affaire de relations™. Les professionnels doivent parcourir des distances pour répondre à la demande des clients. Si les acheteurs peuvent facilement récupérer des données sur des sites tiers, les visites personnelles et les appels vocaux restent les outils ultimes pour guider les clients, a affirmé M. Richard.

Historiquement, New York Residence a été classé parmi les cinq premiers cabinets de Manhattan, a été classé numéro 20 en termes de transactions conclues parmi toutes les tailles de cabinets, et a été classé numéro 22 en termes de volume d'inscriptions en dollars parmi toutes les tailles de cabinets.

New York Residence domine le marché de l'immobilier grâce à des services de conseil spécialisés et au courtage immobilier, en favorisant les ventes et les locations résidentielles, commerciales et d'investissement de premier ordre. L'entreprise concentre ses activités dans trois succursales new-yorkaises et étend sa présence mondiale à des bureaux à Hong Kong, Séoul et Singapour. New York Residence dirige son entreprise depuis son siège social situé au 26e étage de l'emblématique Paramount Building, au cœur de Times Square.

Les clients peuvent obtenir des consultations exclusives dans toute l'Europe en réservant à l'avance. La tournée passe par Dordrecht (18-19 juin), Anvers (19-21 juin), Bruges (21-23 juin), Gand (23-25 juin) et Bruxelles (25-27 juin), avant de s'ancrer à Rovinj, au cabinet d'audit et de fiscalité Demex, du 28 juin au 6 juillet. Les rendez-vous peuvent être pris en envoyant un courriel à [email protected].

Relations avec les médias :

Richard Pino

Directeur financier/courtier associé

Résidence à New York

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