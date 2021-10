La société Lark Distilling Co. de Tasmanie va racheter la distillerie et le domaine de Pontville

La contrepartie totale de l'acquisition est de $40 millions, dont $38,5 millions en espèces et $1,5 million en actions Lark [1] à émettre aux vendeurs. Afin de financer l'Acquisition, Lark entreprend une levée de fonds d'environ $53 millions comprenant un placement inconditionnel entièrement souscrit de $46,5 millions (' Placement institutionnel ') et un placement conditionnel non souscrit de $6,4 millions (« Placement conditionnel », ensemble le « Placement »). Un total de 10,6 millions de nouvelles actions entièrement libérées devraient être émises, ce qui représente environ 16,8 % du capital émis.

Les administrateurs de la Société soutiennent fortement l'Acquisition et ont l'intention de souscrire pour $6,4m d'actions via le Placement Conditionnel, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de Lark.

Le domaine et la distillerie emblématiques sont situés à Pontville, à 30 minutes au nord de Hobart, et comprennent 40 acres de terrain et de bâtiments, une distillerie de 130 000 litres, une cave, huit entrepôts, une tonnellerie en activité, des écuries historiques et une ferme.

Pontville sera la troisième distillerie en activité de Lark en Tasmanie, aux côtés de ses sites de Cambridge et Bothwell, et contribuera à la production interne de 576 000 litres de whisky Lark chaque année. Lark at Pontville commencera à distiller à partir de février 2022 et sa cave sera ouverte au public à partir de cette date. Toute la distillation du whisky, l'innovation et le développement des produits continueront d'être dirigés par le Maître Distillateur de Lark, Chris Thomson, et son équipe.

En outre, Lark a commencé à planifier la construction d'une nouvelle distillerie de 1 million de litres sur le site de Pontville, dont la mise en service est prévue en 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662246/Bill_Lark_and_Chris_Thomson_Pontville.jpg

SOURCE Lark Distilling Co. Limited