La société mondiale de conseil en informatique Xebia Group acquiert Appcino afin d'accélérer la transformation numérique grâce à de puissantes compétences en matière de code faible (low code)

Appcino fournit des applications d'entreprise et des initiatives d'automatisation en utilisant son capital intellectuel substantiel construit grâce à un riche domaine, une sagesse technique, un fort capital humain, et des plates-formes à faible code à la pointe de l'industrie.

Xebia Group est un leader du numérique en pleine croissance, connu pour aider les entreprises du monde entier à se transformer numériquement en offrant des services de conseil de qualité en matière de cloud, de données, d'IA, d'Agile, de DevOps et de logiciels. Xebia Group a lancé avec succès plusieurs marques et continue de s'étendre conformément à sa stratégie « buy and build » (acheter et construire) : il s'associe à des leaders d'opinion pour acquérir ensemble une position supplémentaire dans l'espace numérique.

Anand Sahay, PDG de Xebia, a déclaré : « Les plates-formes à faible code changent la donne dans le secteur des applications logicielles d'entreprise et sont promises à un bel avenir en apportant de la souplesse aux entreprises. Appcino est une marque forte avec des capacités significatives dans les plates-formes low-code. Xebia est enthousiaste à l'idée d'ajouter ces capacités pour aider nos clients du monde entier et les aider à accélérer leurs initiatives de transformation numérique à grande échelle. »

Tarun Khatri, Devendra Natani et Akhilesh Natani, les fondateurs d'Appcino ont déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Xebia. Grâce à la grande connaissance du secteur et à l'expertise d'Appcino en matière de Salesforce et d'Appian, c'est-à-dire des plateformes à faible code, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un succès encore plus grand, de la stratégie à l'exécution, en les aidant à accélérer l'innovation et la transformation numérique au sein de leur entreprise.

L'union de Xebia et Appcino est synonyme de leadership incontesté en matière de transformation numérique accélérée. La présence mondiale, l'échelle, l'expérience et l'alignement fort de Xebia dans sa vision tournée vers le low-code offrent une plateforme pour passer au niveau supérieur et avoir un impact positif sur nos clients et nos collaborateurs. Les clients d'Appcino bénéficieront considérablement de l'ensemble des capacités de Xebia, notamment en matière d'IA/ML, de RPA, de données et de DevOps.

La synergie naturelle entre les deux entreprises créera les meilleures opportunités de succès, et c'est formidable d'en faire partie ! »

Cette acquisition vient compléter les valeurs et la mission de Xebia, qui consiste à repousser les frontières de la technologie. L'union de nos forces avec Appcino, un leader du conseil et du développement low code, renforce la position de Xebia en tant que leader numérique mondial et améliore sa capacité à augmenter le paysage technologique de ses clients, accélérant ainsi leur croissance.

