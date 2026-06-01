La société Nagarro reconnue CX Star Performer et leader des fournisseurs de taille moyenne de services d'ingénierie numérique par ISG

MUNICH, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- La société Nagarro, chef de file mondial de la transformation et de l'ingénierie IA, a été distinguée comme un CX Star Performer dans l'étude 2026 ISG Star of Excellence™ relative aux services d'ingénierie numérique et désignée leader dans le rapport ISG Provider Lens 2026 sur les fournisseurs de taille moyenne de services d'ingénierie numérique.

Nagarro recognized by ISG as CX Star Performer and a 2026 DES Leader

ISG (Information Services Group) est une société mondiale de recherche et de conseil en technologie centrée sur l'IA, qui travaille avec 75 des 100 plus grandes entreprises du monde. Le programme ISG Star of Excellence™ est basé sur des enquêtes indépendantes menées auprès de clients dans l'ensemble du secteur mondial des technologies et des services aux entreprises.

Soulignant les points forts de Nagarro en matière de modernisation adaptée nativement à l'informatique en nuage, de conception d'expérience améliorée par l'IA, d'ingénierie de plateforme et de transformation d'entreprise, cette distinction salue la société pour avoir réuni stratégie de produit, conception d'expérience, ingénierie, données et capacités d'IA au service du développement des produits innovants des entreprises et de la modernisation de leurs plateformes numériques. Nagarro a obtenu un score global de 93,05 pour l'expérience des clients, bien au-dessus de la moyenne du secteur qui se situe à 86,59.

La société a en outre été nommée leader dans les domaines des services de conception augmentée et de R & D ainsi que des services de plateformes et d'applications intégrées dans le rapport d'ISG sur les fournisseurs de taille moyenne de services d'ingénierie numérique en Europe. Cette reconnaissance repose sur le cadre d'intelligence fluide de Nagarro, sa stratégie de produit basée sur le conseil et liée à une cartographie quantifiée de la valeur, sa conception d'expérience améliorée par l'IA et son cycle de développement logiciel intégrant des flux de travail agentiques.

Srinivasan PN, analyste en chef chez ISG, a déclaré : « Nagarro se démarque particulièrement dans le domaine de l'ingénierie numérique par son leadership dans les services de conception augmentée et de R & D, ainsi que dans les services de plateformes et d'applications intégrées. Son ADN centré sur l'ingénierie, associé à une réflexion axée sur la conception et à une exécution prévue nativement pour l'environnement de l'IA, permet aux entreprises de construire, de moderniser et de développer rapidement des produits et des plateformes numériques résilients. Grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et à des modèles de service centrés sur les plateformes, Nagarro ne cesse de défier le marché des opérations intelligentes et de l'expérience connectée. »

Rahul Mahajan, directeur de la technologie chez Nagarro, a commenté : « Alors que le secteur s'oriente vers la transformation agentique des entreprises, les clients recherchent de plus en plus des partenaires stratégiques pour les aider à réinventer leur tissu décisionnel opérationnel. Nous pensons qu'une véritable maturité dans ce domaine nécessite un conseil agentique spécialisé, une intégration profonde avec le contexte de l'entreprise, une gouvernance codifiée et un cadre de gestion de la transformation IA exploitable : les piliers mêmes qui structurent notre vision de l'intelligence fluide. Un ADN d'ingénierie adapté nativement à l'IA est essentiel pour les entreprises qui cherchent à ouvrir une nouvelle ère de valeur. En combinant nos compétences approfondies en ingénierie avec le conseil en transformation, nous sommes idéalement placés pour travailler en partenariat avec des entreprises qui visent une croissance durable. »

Ces reconnaissances illustrent la recherche croissante, par les entreprises, de partenaires capables de conjuguer une compréhension solide de l'ingénierie numérique et l'application à grande échelle de capacités d'IA. Elles soulignent également les priorités constantes de Nagarro : aider les clients à moderniser leurs plateformes, à accélérer le développement de leurs produits et à créer des entreprises numériques plus adaptables.

À propos de ISG Provider Lens™

L'étude ISG Provider Lens™ est une évaluation indépendante des fournisseurs de services. Elle juge les fournisseurs sur la base d'une analyse fondée sur des données, de la présence sur le marché, de l'innovation et de l'impact pour les clients, afin de permettre aux entreprises d'évaluer les partenaires de leurs initiatives de transformation numérique.

À propos de Nagarro

Leader mondial de la transformation et de l'ingénierie IA, Nagarro donne à ses clients les moyens de devenir des entreprises fluides, innovantes et centrées sur l'IA, et ainsi de s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son approche entrepreneuriale, souple et mondiale, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 18 500 personnes dans 40 pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

(FRA : NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN : DE000A3H2200) (WKN A3H220)

Pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport complet.

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