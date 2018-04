La société néerlandaise de biotechnologie Micreos gagne la finale du concours Ideas from Europe avec son « alternative aux antibiotiques »

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/682961/Ideas_from_Europe_Finalists.jpg )

En présence de Mme Elsbieta Bienkowska, commissaire européenne au Marché intérieur, à l'Industrie, à l'Entrepreneuriat et aux PME, et de Mme Mona Keijzer, Secrétaire d'État aux Affaires économiques et au Climat, 12 finalistes ont présenté leur innovations stimulantes pour s'attaquer aux problèmes mondiaux, tels que les défis du domaine de la santé, du changement climatique, de l'immigration, du harcèlement, des déchets alimentaires, de l'extinction des espèces et de l'énergie renouvelable. Le public et les décideurs présents à la Salle des Chevaliers ont ensuite choisi l'innovation la plus percutante à leurs yeux.

Grâce à la technologie d'endolysine antibactérienne de Micreos, il est désormais possible de tuer seulement les bactéries indésirables, quelle que soit la résistance aux antibiotiques. Contrairement aux antibiotiques existants, elle laisse les bactéries bénéfiques à notre organisme intactes, préservant ainsi le microbiome.

Mark Offerhaus, PDG de Micreos a déclaré : « la résistance aux antibiotiques représente un problème énorme dans le monde entier. Nous avons déjà réussi à aider plus de 50 000 personnes souffrant de maladies inflammatoires de la peau telles que l'eczéma, l'acné et la rosacée, ainsi que d'infections de plaies causées par la bactérie Staphylococcus aureus, y compris le Staphylococcus aureus multirésistant (SAMR), cependant des millions d'autres personnes pourraient et devraient en bénéficier. Patients et décideurs doivent prendre leurs responsabilités. Il n'est pas nécessaire d'attendre et il n'y a pas temps à perdre. »

Ideas from Europe est une plateforme européenne visant à promouvoir le développement d'idées répondant aux plus grands défis de la société. Le concept fondateur d'Ideas from Europe est de faire avancer les percées technologiques grâce à l'implication du grand public (http://www.ideasfrom.eu ).

Micreos (http://www.micreos.com) développe la technologie des phages et d'endolysine permettant l'élimination ciblée des bactéries indésirables. La société est considérée comme leader dans ce nouveau domaine passionnant. Micreos gère sa propre production et un centre de R&D sur les endolysines à Bilthoven (Santé humaine) et sur les phages (Sécurité alimentaire) à Wageningen. La société collabore avec ETH Zurich et de nombreux centres médicaux et technologiques, y compris Erasmus MC (Rotterdam), Public Health Lab Kennemerland, the Dutch Burn Centres (Beverwijk) et bien d'autres. Gladskin est une marque déposée de Micreos Human Health (http://www.gladskin.com).

