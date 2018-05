La Société pour les peuples menacés : l'influence croissante des États autoritaires/le statut consultatif du groupe de défense des droits de l'homme sous le feu des critiques aux Nations unies

La Société pour les peuples menacés (SPM) a mis en garde les Nations unies (ONU) contre la restriction de la liberté des organisations non gouvernementales indépendantes. « L'influence des États autoritaires au sein de l'organisation mondiale continue d'augmenter. Les organisations non gouvernementales ne doivent pas être réduites au silence simplement parce qu'elles attirent l'attention sur de graves atteintes aux droits de l'homme », a déclaré le directeur de la SPM, Ulrich Delius. La Chine a déjà essayé de retirer le statut d'ONG à l'organisation de défense des droits de l'homme en raison d'une supposée violation de la charte des Nations unies. Suite aux protestations des États démocratiques, la Chine a finalement retiré sa demande hier lors d'une réunion du Comité chargé des ONG de l'ONU à New York.

« Nous nous attachons à soutenir les minorités et peuples persécutés à l'ONU depuis 25 ans. Si des voix comme la nôtre ne sont plus entendues, l'ONU perd sa crédibilité », a affirmé le président de SPM International, Wolfgang Mayr, depuis le Tyrol du Sud.

La Chine a considéré l'accréditation du membre de longue date de SPM d'origine ouïghour, Dolkun Isa, à la conférence des Nations unies en avril comme une violation de la charte de l'ONU et a qualifié le défenseur des droits de l'homme de Munich de « terroriste ». Cette opinion a été réfutée par le Comité chargé des ONG. « Dolkun Isa est un citoyen allemand et l'un des porte-paroles les plus importants des Ouïghours qui sont victimes de graves atteintes aux droits de l'homme. Des voix comme la sienne ne doivent pas être contraintes de se taire », a expliqué M. Delius.

La SPM a appelé à une discussion sur l'influence croissante des États autoritaires au sein de l'ONU. « Les ONG ont besoin d'un soutien accru de la part des États démocratiques pour qu'il reste possible de parler ouvertement des violations des droits de l'homme à l'ONU », a conclu M. Mayr. « De plus en plus d'États intimident les ONG et n'acceptent aucune critique », a mis en garde M. Delius.

Contact : Ulrich Delius +49(0)160-95671403, Wolfgang Mayr +39-0471-974422

SOURCE Society for Threatened Peoples (STP)