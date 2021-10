La société Promob Software Solutions de 2020 annonce l'acquisition de Focco Management Solutions

Les principales marques de logiciels pour la décoration d'intérieur, la production de meubles et la gestion d'entreprise s'associent pour renforcer leur présence dans le secteur du mobilier en Amérique latine.

WESTFORD, MA, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La filiale de 2020, Promob Software Solutions, annonce l'acquisition prévue de Focco Management Solutions. La transaction de ces deux grands développeurs de logiciels pour l'industrie du meuble fournira des solutions innovantes à leurs clients et aura un effet dynamisant pour l'industrie du meuble dans toute l'Amérique latine. Dans le cadre de cette fusion, Promob et Focco font désormais partie de 2020, un fournisseur de premier plan d'applications et de solutions d'entreprise dédiées à la décoration intérieure, à l'aménagement de l'espace et à la fabrication de meubles. Le groupe combiné se spécialisera dans le développement des technologies les plus modernes au monde pour l'industrie du meuble. La transaction devrait être achevée au quatrième trimestre 2021.

L'union de Promob et Focco représente une étape très importante dans le renforcement de l'évolution du produit et apportera encore plus de valeur à l'industrie. Cette décision reflète également la pertinence que les outils de gestion intégrés aux solutions de conception et de production ont acquis dans les entreprises du secteur de l'ameublement qui cherchent à se préparer à la proposition de l'industrie 4.0 - connecter les informations en temps réel pour permettre une gestion plus efficace de toute la chaîne de production. De nombreux clients des deux entreprises qui utilisent plusieurs solutions bénéficieront d'une meilleure intégration des technologies et des processus.

« La fusion de Promob et Focco apportera plus de cohérence aux activités de nos clients sur le marché de l'Amérique latine. En combinant notre portefeuille de produits, notre technologie et notre talent, nous continuerons à renforcer notre stratégie pour fournir des solutions innovantes aux marchés sur lesquels nous opérons », déclara Mark Stoever, PDG de 2020.

Vanderlei Buffon, directeur général de Promob Software Solutions, a ajouté : « Je suis convaincu que la combinaison de la créativité et des connaissances de nos équipes apportera de grands avantages à nos clients. Focco fait désormais partie de la stratégie de gestion de Promob et la renforce. Les produits ERP et de gestion de magasin faisaient déjà partie de ce portefeuille, qui deviendra encore plus complet avec l'union des solutions et des équipes des deux marques. Je suis ravi d'accueillir Focco dans la famille de Promob et 2020 ».

« Focco a toujours été un visionnaire, nous sommes très fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent et nous sommes ravis de faire maintenant partie d'une entreprise mondiale. Nous avons travaillé dur pour développer des technologies qui apportent de la valeur au marché et nous allons poursuivre cet objectif avec notre nouvelle équipe », déclare Evandro Ballico, PDG de Focco Mangement Solutions.

À propos de 2020

2020 aide les concepteurs professionnels, les détaillants et les fabricants des secteurs de la décoration intérieure et de l'ameublement à saisir des idées, à inspirer l'innovation et à rationaliser les processus. Fondée en 1987 et basée à Westford, MA, USA, 2020 emploie plus de 1000 personnes et opère dans 9 pays.

Pour en savoir plus, visitez le site : www.2020spaces.com

À propos de Promob

Promob Software Solutions est le principal développeur de logiciels pour l'industrie du meuble en Amérique latine. La marque Promob est la référence en matière de logiciels pour les espaces virtuels et ses produits sont continuellement améliorés pour mettre à jour les professionnels et les tendances.

Les logiciels de Promob de conception, de production et de gestion sont conçus pour rendre plus efficace la relation entre l'utilisateur, la technologie et le marché, ajoutant ainsi de la valeur et la compétitivité au travail des fabricants, des détaillants, des ébénistes, des architectes et des décorateurs d'intérieur.



Avec plus de 380 employés, la société accompagne ses clients par le biais de ses opérations commerciales directes et de représentants et distributeurs qualifiés dans toute l'Amérique latine.

Pour en savoir plus, visitez le site :www.promob.com

À propos de Focco

Focco est une entreprise spécialisée qui a plus de 30 ans d'expérience et qui offre au marché les meilleures solutions de gestion. Elle est présente à l'échelle nationale et dans 9 autres pays. Elle compte plus de 2000 clients et est une référence sur les marchés de la mécanique des métaux, des distributeurs, des broyeurs, des boissons et du mobilier. Elle dispose de solutions en matière de systèmes de gestion pour l'industrie et les magasins de meubles. Elle possède le savoir-faire nécessaire pour offrir des solutions de gestion aux clients, solutions qui vont bien au-delà des systèmes ERP. Ce qui anime Focco, c'est l'encouragement sincère à créer de nouvelles expériences pour ses clients et ses employés. L'objectif principal de Focco est de fournir au client les bons outils pour relever tous les défis, en s'appuyant non seulement sur la technologie mais aussi sur les personnes.

Pour en savoir plus, visitez le site : www.focco.com/br

