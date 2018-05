La société Spinnaker Support a été nommée parmi les 20 fournisseurs de solutions SAP les plus prometteurs en 2018 par CIOReview

CIOReview, un magazine de technologie, offre une plateforme révolutionnaire qui aide les entreprises à être plus réactives aux changements et permet aux décisionnaires de partager leurs visions. Il fournit aux entrepreneurs une plateforme pour dévoiler leurs solutions innovantes. L'équipe de recherche de CIOReview a analysé plus de 1800 partenaires et fournisseurs de solutions SAP et présélectionné les solutions qui aident les entreprises à générer un retour sur investissement et à économiser de l'argent.

« Nos clients alignent souvent leurs plans d'innovation sur la vision à long terme de SAP en termes de produits, mais ils comprennent que la vision du fournisseur ne s'aligne pas nécessairement sur leurs exigences commerciales et sur leurs plans immédiats », a déclaré Shawn du Plessis, vice-président chargé des services de support global SAP chez Spinnaker Support. « Spinnaker Support habilite nos clients SAP en leur permettant d'emprunter le chemin de la vision de SAP : économiser des sommes significatives sur le support SAP pour accélérer l'innovation, et adopter le modèle de support de SAP en toute facilité au moment qui leur convient. »

Spinnaker Support a été reconnue parmi les 20 premiers fournisseurs de solutions SAP pour :

son modèle de support SAP moderne qui optimise la qualité du service, réduit les charges de maintenance sans imposer des mises à niveau non désirées.

ses ingénieurs en logiciel SAP hautement expérimentés qui réagissent immédiatement pour résoudre des problèmes critiques avec des ingénieurs seniors dédiés selon des processus de gestion de la qualité certifiés ISO 9001: 2015 et des processus de gestion de la sécurité des données certifiés ISO 27001:2013.

des processus de gestion de la sécurité des données certifiés ISO 27001:2013. la satisfaction des clients, leur fidélisation et leur volonté de recommander nos services.

une combinaison unique de pile technologique complète pour plus de 130 produits SAP, y compris un support tiers, des services gérés, des conseils, une protection de la sécurité et de la vulnérabilité, et une gamme incomparable de services de conseils en technologie conçus pour aider les clients à naviguer leurs applications SAP, du « sur les lieux » à l'hybride et au cloud.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un important fournisseur de confiance mondial de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support obtiennent un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts de maintenance annuels et peuvent maintenir indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent les services progressifs que nous offrons : des services gérés d'application, des services gérés de technologie et des conseils. Nous sommes encore le seul fournisseur de support tiers à fournir cette combinaison unique de services. Nos clients comptent sur nous pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise tout en les aidant à naviguer du « sur les lieux » à l'hybride et au cloud.

La gamme de services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, HANA Database, des solutions SAO de prochaine génération sélectionnées, les produits Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, entre autres. Pour en savoir plus sur Spinnaker Support, consultez http://www.spinnakersupport.com/. Retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, ou Google+.

À propos de CIOReview

Publié à Fremont, en Californie, CIOReview est un magazine papier qui explore et comprend la pléthore des moyens qu'adoptent les entreprises pour assurer le déroulement sans heurts de leurs opérations. Un panel éminent regroupant des PDG, des directeurs de l'informatique, des vice-présidents de l'informatique et des membres du comité de rédaction de CIOReview a finalisé le classement « 20 fournisseurs de solutions SAP les plus prometteurs en 2018 » et présélectionné les meilleurs fournisseurs et consultants. Pour plus d'information : http://www.cioreview.com/

