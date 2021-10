La société suisse 1275 propose des collections de vins fins entièrement traçables

Le processus de 1275 commence par un approvisionnement exclusif en vins provenant directement des domaines les plus convoités du monde. Son processus « Internet of Bottles » ™ protège ensuite les vins et documente leur voyage jusqu'à la cave à vin ultramoderne de 1275 en Suisse, et pendant toute la durée de leur stockage.

La nouvelle application mobile de 1275, une première dans le secteur, permet à ses collectionneurs de scanner une puce sur leurs bouteilles afin de consulter leur historique complet, y compris les graphiques de température, depuis le jour où elles ont quitté le vignoble.

L'interface bien conçue de l'application mobile 1275 permet également aux utilisateurs de :

Consulter leur collection par millésime, région et type

Rester à jour avec les dernières évaluations des critiques, les notes de dégustation et les fenêtres de consommation

Suivre l'évolution de la valeur de votre collection grâce à un flux direct de Liv-ex, le marché des vins fins.

En mettant l'accent sur les besoins des collectionneurs, 1275 a conçu une solution complète qui marque le début d'une nouvelle ère de transparence et de responsabilité pour le secteur des vins fins.

Denis Houles, PDG de 1275, a déclaré : « Nous pensons que les grands vins méritent le respect, et que les collectionneurs méritent la transparence sur ce qu'ils achètent. Notre solution de traçabilité de bout en bout élimine le risque de contrefaçon et de vins endommagés par des conditions de transport et de stockage inadéquates. Cela signifie que nos bouteilles de collection devraient commander une prime croissante au fil du temps par rapport aux mêmes vins sur le marché secondaire. »

À PROPOS DE 1275 :

1275 Collections constitue des collections de vins fins entièrement traçables. Elle s'appuie sur une équipe talentueuse et multidisciplinaire qui partage la même conviction : les grands vins méritent d'être traités avec respect.

1275 a été fondé par Denis Houles, PDG, qui possède des décennies d'expérience en tant que professionnel du vin et entrepreneur. Denis a précédemment fondé le Claret Club, qui a organisé des centaines d'événements prestigieux autour du vin pour des cadres supérieurs à Londres, Paris et Genève. Sa société sœur, Claret Club Cellars, a constitué des collections de vins fins pour les membres.

www.1275collections.com

