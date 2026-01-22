La société Tech Mahindra distinguée dans la deuxième cohorte MINDS du Forum économique mondial pour avoir fait progresser l'équité linguistique et numérique grâce à l'IA

DAVOS, Suisse, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de conseil technologique et de solutions numériques aux entreprises de tous secteurs, a annoncé avoir été distinguée dans la 2e cohorte MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions : solutions pertinentes, intelligentes, innovantes et utilisables), une initiative phare du Centre d'excellence en IA du Forum économique mondial, déployée en collaboration avec Accenture. Cette reconnaissance valide l'adoption par Tech Mahindra d'une IA centrée sur l'humain qui préserve les intérêts locaux, en élargissant l'accès au savoir et en permettant une participation numérique inclusive.

Le programme MINDS a été lancé par le Forum économique mondial pour concrétiser les promesses du débat mondial sur l'IA. Il met en lumière les applications d'IA à fort impact qui peuvent être développées de manière responsable dans tous les secteurs, au sein des gouvernements et des sociétés. Grâce à cette reconnaissance, Tech Mahindra rejoint un groupe mondial d'entreprises qui proposent des solutions d'IA centrées sur l'humain, responsables et déployables, dont l'impact sur le monde réel est mesurable. Dans le cadre de la 2e cohorte MINDS, Tech Mahindra fait avancer l'équité linguistique et numérique à travers son approche d'une IA souveraine, axée sur la préservation des intérêts locaux, l'élargissement de l'accès au savoir et l'autonomisation des communautés pour favoriser leur épanouissement à l'ère numérique.

Mohit Joshi, directeur général de Tech Mahindra, a déclaré : « Chez Tech Mahindra, nous transformons l'accès aux services essentiels en redéfinissant l'IA multilingue. Nos modèles souverains, fondés sur la culture, éliminent la barrière de la langue en abordant les personnes en hindi, en bahasa et dans les dialectes régionaux souvent négligés par les systèmes mondiaux. Sur la base d'une précision conversationnelle de 92 % et de millions d'interactions mensuelles, nous respectons le principe de la résidence des données et les priorités nationales tout en ouvrant à chacun l'accès à toutes les possibilités. »

La participation de Tech Mahindra reflète également son engagement continu en faveur d'une IA inclusive et responsable, qui veille à ce que les technologies numériques avancées soient accessibles, culturellement pertinentes et ancrées dans les besoins du monde réel. En mettant l'accent sur la langue, le contexte et la participation des communautés, Tech Mahindra contribue à réduire la fracture numérique tout en promouvant l'inclusion sociétale et économique.

Maria Basso, responsable de la division « Applications d'IA et impact de l'IA » au Centre d'excellence en IA du Forum économique mondial, a commenté : « Le programme MINDS du Forum économique mondial met en avant des solutions d'IA qui sont non seulement innovantes, mais aussi adaptées aux besoins de la société. Grâce à MINDS, les entreprises démontrent que l'IA peut apporter une valeur ajoutée tangible lorsque sa conception est centrée sur les personnes. Nous sommes fiers du travail accompli par ces entreprises, qui donnent véritablement l'exemple. »

Au sein du Centre d'excellence en IA du Forum, l'initiative MINDS s'inscrit dans l'axe de travail « Transformation des industries par l'IA » du Forum économique mondial. Le centre vise à accélérer l'adoption d'une IA sécurisée, équitable et collaborative en vue d'exercer un impact positif net sur les personnes et la planète.

Pour en savoir plus sur la façon dont TechM peut vous aider à répondre à vos impératifs Scale at Speed™, veuillez consulter le site https://www.techmahindra.com.

