La société Yingli Solar restructurée et en passe de redevenir un acteur majeur du secteur des panneaux solaires

BAODING, Chine, le 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Autrefois le plus grand fabricant de panneaux solaires au monde et la première entreprise chinoise à parrainer la Coupe du Monde de la FIFATM, Yingli Solar est déterminé à redresser la barre et à restructurer l'entreprise.

Après plusieurs années d'endettement, Yingli Solar a pris des mesures importantes pour assurer le succès à long terme de l'entreprise. En avril 2021, la première assemblée générale des actionnaires et des administrateurs de la société restructurée a eu lieu, et un nouveau conseil d'administration et une nouvelle équipe de direction ont été annoncés et approuvés. Signe du redressement de l'entreprise, son ratio dette/actif a été considérablement réduit à 59,26 %. Ce ratio devrait encore diminuer, car des injections de capital supplémentaires sont prévues.

Les dettes envers les créanciers financiers ont maintenant toutes été converties en fonds propres. La plateforme d'investissement détenue par le gouvernement local a contribué à hauteur de 312,8 millions USD. La société s'est également engagée avec des investisseurs stratégiques qui sont prêts à investir 625,6 millions USD.

« Après la restructuration, Yingli Solar est redevenu financièrement saine », a déclaré Xulong Yin, président du conseil d'administration, qui a également ajouté : « Même pendant les périodes les plus difficiles en matière d'endettement, Yingli Solar a maintenu des volumes de vente élevés, honoré toutes les garanties et fourni un niveau exceptionnel de service à la clientèle. C'est une preuve solide de l'incroyable calibre et du dévouement du personnel de Yingli Solar, et nous voyons un avenir brillant pour l'entreprise. »

En 2020, Yingli Solar a expédié 2 GW de modules dans le monde entier tout en continuant à investir des fonds dans la recherche et le développement. D'ici à la fin de l'année 2021, l'entreprise est déterminée à améliorer considérablement la fabrication en intégrant les dernières technologies. Elle portera la capacité de production de cellules à 5 GW, tout en augmentant la production de modules photovoltaïques à 10 GW. Yingli Solar a également pour objectif de porter sa capacité de production de modules photovoltaïques à 15 GW au cours des deux prochaines années.

En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'énergie renouvelable, avec 26 GW de panneaux solaires expédiés dans le monde, Yingli est reconnu pour sa technologie avancée, sa qualité de fabrication et sa chaîne d'approvisionnement mondiale étendue. Grâce à des équipements de fabrication de pointe provenant d'Europe, des États-Unis et du Japon, et à des milliers d'employés issus de l'amont et de l'aval du secteur de l'énergie solaire, Yingli Solar est toujours à votre écoute et s'attache à fabriquer des produits performants, fiables et de qualité. Il est rapporté que Yingli Solar a remporté l'appel d'offres pour fournir des panneaux à haut rendement de 750 MW à China Hua Dian Corporation Ltd. En outre, plusieurs commandes de projets à grande échelle sont en cours de négociation.

