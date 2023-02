La solution ADN de Huawei pour le réseau central offre une livraison agile, une fiabilité élevée et une expérience optimisée

BARCELONE, Espagne, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Le réseau central agit comme le cerveau du réseau de télécommunications, en programmant et en gérant les ressources sur l'ensemble du réseau. À l'ère de la 5G, deux changements fondamentaux ont eu lieu sur le réseau central. Le premier changement est l'évolution vers les capacités cloud natives. Avec les applications étendues des technologies cloud natives représentées par les conteneurs, les microservices et les mailles de services, le réseau central devient entièrement dynamique. Le deuxième changement est la convergence de la gamme 2G à 5G. Les plans de contrôle sont centralisés et les plans d'acheminement distribués, avec une convergence entre l'architecture réseau existante et l'architecture basée sur les services (SBA) de la 5G. Bien que ces deux changements améliorent considérablement les capacités et la flexibilité du réseau central 5G, ils augmentent également la complexité de la mise en réseau et des services d'exploitation/maintenance (O&M). L'approche manuelle classique de l'O&M ne peut plus garantir un fonctionnement sûr et efficace du réseau.

En termes de planification et de construction du réseau, les longs délais de livraison pour la « cloudification » du réseau central ne peuvent pas répondre aux exigences d'un déploiement rapide des services 5G. Les opérations manuelles de routine sont sujettes à des erreurs. La planification et la construction imposent des exigences élevées en matière de compétences du personnel.

En termes de maintenance, les réseaux cloud sont fortement centralisés et ont des exigences strictes en matière de fiabilité, mais la complexité des réseaux 5G augmente les risques pour le réseau. Au cours des deux dernières années, des incidents liés au réseau central se sont fréquemment produits à l'échelle mondiale, attirant l'attention du secteur.

En termes d'opérations, au début du déploiement de la 5G/VoLTE, une expérience utilisateur non satisfaisante entraîne des plaintes et un taux de désabonnement élevé, ce qui entrave la croissance des utilisateurs.

Pour relever les défis O&M du réseau central 5G sur le cloud, Huawei a lancé la solution de réseau de conduite autonome (ADN) du réseau central, qui se caractérise par une livraison agile, une fiabilité élevée et une expérience optimisée. Cette solution introduit des technologies clés telles que le jumeau numérique et le réseau axé sur l'intention pour évoluer vers les réseaux 5.5G cibles. Elle permet aux opérateurs de disposer de capacités intelligentes couvrant la planification, la construction, la maintenance, l'optimisation et l'exploitation.

Premièrement, la livraison agile. Cette solution vise à réaliser des changements efficaces, flexibles et fiables au niveau du réseau. Elle utilise un moteur de flux de travail axé sur l'intention et une plateforme d'exploitation en ligne, permettant la transformation en réseaux centraux sur le cloud livrés automatiquement. Grâce à cette solution, les changements au niveau du réseau deviennent automatiques, agiles et fiables. Elle raccourcit la période de construction et améliore l'expérience opérationnelle.

Huawei a lancé la solution de mise à niveau automatique sans heurts pour les VNF de réseau central. Cette solution comble les lacunes du processus de mise à niveau et l'automatise entièrement, éliminant ainsi les risques liés aux opérations manuelles. Elle améliore considérablement l'efficacité de la mise à niveau et garantit une interruption de service nulle pendant la mise à niveau grâce à des tests A/B.

Deuxièmement, une fiabilité élevée. Cette solution, basée sur des capacités cloud natives, utilise des technologies telles que la simulation en ligne, l'apprentissage automatique et l'inférence intelligente pour identifier les risques potentiels, diagnostiquer les pannes et prévenir les incidents, réalisant ainsi une maintenance automatique et intelligente du réseau. Elle transforme l'O&M du réseau central, passant d'une gestion passive à une prévention proactive. Elle fournit aux clients des réseaux hautement stables qui sont visibles, contrôlables et gérables.

Huawei a lancé la solution intelligente de prévention et de contrôle des tempêtes de signalisation, ainsi que la solution intelligente d'assistance à la reprise après sinistre pour traiter les deux principales causes des problèmes critiques. Grâce à la bibliothèque de modèles de surtension couvrant 30 scénarios et à l'algorithme de simulation intelligent, les réseaux peuvent être automatiquement évalués en ligne pour identifier leurs points faibles et fournir des conseils en vue de l'expansion de la capacité et de l'ajustement des paramètres. Les processus de reprise après sinistre et de suppression des tempêtes de signalisation sont visibles et contrôlables, car les paramètres optimaux de contrôle des flux au niveau du réseau peuvent être générés sur la base de l'algorithme HEBO.

Huawei a également lancé la solution de diagnostic intelligent des pannes. Elle délimite les problèmes horizontaux en cinq minutes et les problèmes inter-couches en 15 minutes, ce qui améliore considérablement l'efficacité du traitement des ordres de travail. Cela facilite le rétablissement rapide du service.

Troisièmement, l'expérience optimisée. Cette solution, basée sur l'analyse en ligne, l'inférence de modèles d'intelligence et un système standard d'expérience peut prédire à l'avance les problèmes de mauvaise qualité d'expérience, et détecter et traiter rapidement les problèmes d'expérience. Cela transforme le traitement passif des plaintes en un service client proactif, ce qui stimule la monétisation de l'expérience et favorise la croissance des utilisateurs 5G/VoLTE, que les opérateurs peuvent ensuite utiliser pour améliorer l'expérience de leur service et obtenir un avantage concurrentiel.

Ainsi, pour limiter au maximum les plaintes des utilisateurs au premier stade de déploiement de la 5G/VoLTE, la solution d'assurance de l'expérience utilisateur 5G/VoLTE a été lancée. Cette solution peut prévoir les plaintes trois heures à l'avance et diviser par deux le nombre de plaintes pour 10 000 utilisateurs.

La solution ADN de Huawei pour le réseau central a été utilisée avec succès sur les réseaux de nombreux opérateurs de premier plan dans le monde. Le MWC 2023 de Barcelone se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Lors de cette conférence, Huawei présentera d'autres innovations en matière d'automatisation du réseau central. Huawei continuera à travailler avec les opérateurs et les organisations industrielles du monde entier pour migrer les réseaux centraux vers des réseaux intelligents de haut niveau et aider les opérateurs à réaliser une transformation numérique intelligente.

SOURCE Huawei