La solution DCN hyperconvergée CloudFabric 3.0 de Huawei navigue dans l'ère de l'informatique verte avec des réseaux de meilleure qualité

SHENZHEN, Chine, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Lors du Huawei Global Analyst Summit (HAS) 2022, Huawei a proposé le concept « vert et à faible émission de carbone » pour sa solution Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network (DCN), dans le but d'utiliser des réseaux sans perte pour améliorer l'efficacité informatique et réduire empreinte informatique. Ce faisant, Huawei espère embrasser l'ère de l'informatique verte avec l'industrie.

Alors que l'économie numérique entre dans l'ère de la puissance de calcul et que les initiatives mondiales de puissance de calcul telles que le projet chinois « East-to-West Computing Resource Transfer » battent leur plein, l'échelle de construction des centres de données connaît une croissance explosive. De plus, à mesure que la puissance de calcul et la bande passante augmentent, la consommation d'énergie des centres de données augmente de façon exponentielle.

Selon les dernières statistiques de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT), à la fin de 2021, les centres de données chinois disposaient d'un total combiné de plus de 5 millions de racks standard. L'Open Data Center Committee (ODCC), l'une des principales organisations à but non lucratif chinoises dédiées à la recherche sur les centres de données, a constaté que les centres de données chinois consommaient 9,39 milliards de kWh d'énergie et émettaient 64,64 millions de tonnes de carbone en 2020. Cela met à rude épreuve les objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone.

Lors de la HAS de cette année, Guo Liang, ingénieur en directeur adjoint de le Cloud Computing and Big Data Research Institute de CAICT, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Aperçu du statu quo et des tendances de développement de l'industrie de l'énergie informatique ». M. Guo a commencé par résumer les opportunités et les défis apportés par le projet « East-to-West Computing Resource Transfer », avant d'approfondir les changements importants apportés par les centres de données au paysage de l'industrie, à la structure de la puissance de calcul, aux innovations technologiques, aux technologies vertes et faible émission de carbone et activation de la puissance de calcul. Le livre blanc ODCC Data Center Computing Power (2020) dirigé par CAICT a souligné que : Sous la même échelle de serveur, l'amélioration des capacités du réseau peut améliorer considérablement la puissance de calcul d'un centre de données par unité de consommation d'énergie.

Tirant parti des réseaux Ethernet sans perte, la solution DCN hyperconvergée CloudFabric 3.0 de Huawei améliore les capacités du réseau pour maximiser l'efficacité informatique tout en minimisant la consommation d'énergie par unité de puissance de calcul, permettant ainsi des réseaux de centres de données écologiques avec une puissance de calcul optimale.

Ethernet sans perte, libérant une puissance de calcul infinie : S'appuyant sur l'algorithme iLossless 2.0, la solution DCN hyperconvergée CloudFabric 3.0 de Huawei implémente le premier Ethernet du secteur sans aucune perte de paquets. De cette manière, il construit un réseau de puissance de calcul à grande échelle, à faible latence et à haut débit, libérant 100 % de la puissance de calcul. Par exemple, dans le scénario de calcul haute performance (HPC), l'Ethernet sans perte offre une efficacité de calcul 17 % supérieure à celle du réseau InfiniBand, ce qui réduit le temps de calcul global.

Économie d'énergie et consommation d'énergie la plus faible par unité de puissance de calcul : Les commutateurs de centre de données CloudEngine utilisent plus de 10 technologies de dissipation thermique et d'alimentation de pointe, telles que SuperCooling et SuperPower, offrant une consommation d'énergie par bit inférieure de 54 % à la moyenne du secteur et une consommation d'énergie inférieure de 47 % par unité de puissance de calcul à celle de l'Ethernet traditionnel.

Fabrication verte et à faible émission de carbone : Basés sur le principe « pas d'utilisation, moins d'utilisation et réutilisation », les commutateurs de centre de données Huawei CloudEngine permettent une fabrication durable à faible émission de carbone. Par exemple, pour pratiquer la conception « verte et manufacturable », Huawei a combiné de manière innovante l'emballage indépendant des modules optiques dans un emballage intégré 6 en 1, réduisant le temps de déballage de 85 % et économisant 18 tonnes de matériaux d'emballage.

Dans un test d'application hydrodynamique, le réseau traditionnel prend 375 secondes, tandis que l'Ethernet sans perte effectue la même tâche en seulement 198 secondes. Cela permet à l'Ethernet sans perte de consommer 47 % d'énergie en moins par unité de puissance de calcul que le réseau traditionnel.

« La solution DCN hyperconvergée CloudFabric 3.0 de Huawei a été largement appliquée dans les centres informatiques d'IA de premier plan, tels que ceux de Wuhan et de Xi'an. Cette solution éprouvée sur le terrain offre des avantages significatifs en termes de performances dans les scénarios de calcul 100 % flash, de stockage distribué, de HPC et d'intelligence artificielle », a déclaré Luo Jianggan, directeur marketing du domaine réseau de centres de données de Huawei. « Le réseau sans perte alimenté par notre solution améliore la puissance de calcul tout en réduisant la consommation d'énergie, s'alignant pleinement sur les tendances des centres de données à l'ère de la puissance de calcul. La solution DCN hyperconvergée CloudFabric 3.0 de Huawei continuera d'innover et d'aller plus loin dans le numérique pour permettre un développement vert dans tous les secteurs et créer un avenir vert avec toutes les parties prenantes. »

