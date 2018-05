La solution de financement de la chaîne logistique de Dianrong est stratégiquement ajoutée à la plateforme blockchain Corda de R3

Dianrong a fait œuvre de pionnier dans l'exploitation des technologies de la finance et de la blockchain afin d'améliorer le financement de la chaîne logistique des petites entreprises. La nouvelle appli Corda (« CorDapp ») renforcera l'empreinte de Dianrong à la fois en Chine et dans le monde entier en faisant appel à la plateforme éprouvée de technologie blockchain d'entreprise de R3.

La solution blockchain évoluée de Dianrong permet un financement de bout en bout via une chaîne logistique complète. La nouvelle R3 CorDapp offrira un point d'accès efficace et sécurisé, tout en garantissant la transparence et en renforçant la confiance entre les contreparties. Dianrong et R3 œuvrent aujourd'hui à l'intégration sur Corda de la solution établie de financement de chaîne logistique de Dianrong.

Pour Soul Htite, président directeur de Dianrong : « Aujourd'hui, seulement 15 pour cent des micro-entreprises et petites entreprises ont un accès suffisant au crédit. Ce déficit de financement est particulièrement manifeste dans les chaînes logistiques vastes et complexes, où les propriétaires de petites entreprises peinent à obtenir le financement élémentaire dont ils ont besoin pour fonctionner. Société attachée aux petites entreprises en Chine et partout dans le monde, Dianrong pense que la puissance des technologies de la finance et des processus de la blockchain est essentielle pour combler ce déficit de financement, tout en instaurant une plus grande transparence et une plus grande confiance dans l'ensemble des processus du financement mondial de la chaîne logistique. »

« Dianrong a pris la décision stratégique de renforcer encore davantage son réseau de financement de la chaîne logistique afin de permettre à ses partenaires à travers le monde d'adopter plus facilement sa solution. La plateforme Corda éprouvée de R3 nous aidera à répondre aux exigences en termes d'évolutivité, de personnalisation et de portée mondiale pour le financement de la chaîne logistique. Et grâce à CorDapp, nous pouvons rendre cette solution encore plus accessible et plus facile à utiliser pour les chaînes logistiques en Chine et partout dans le monde », ajoute M. Htite.

Pour David E. Rutter, PDG de R3 : « La capacité unique de la blockchain d'enregistrer, de suivre et de vérifier les échanges est directement applicable au financement des fournisseurs plus petits et à la gestion des biens via une chaîne logistique. Le manque de traçabilité et de transparence est un défi majeur pour les chaînes logistiques et des pans du secteur logistique aujourd'hui. »

« La CorDapp sur laquelle nous travaillons avec Dianrong sera un nouvel outil puissant qui permettra de relever ces défis. Elle fournira un meilleur accès à la solution de Dianrong et aidera à créer un dossier permanent et immuable pour chaque fournisseur plus petit dans un réseau, ce qui permettra aux opérateurs de la chaîne logistique de prendre des décisions plus éclairées et opportunes quant à leur financement. Cela renforce l'efficience et la transparence globale de toute la chaîne logistique », ajoute M. Rutter.

À propos de Dianrong

Dianrong est un leader du marché chinois des prêts en ligne. Fondée en 2012, et depuis son siège à Shanghai, Dianrong offre aux petites entreprises et aux particuliers une plateforme financière unique et complète prise en charge par la technologie à la pointe du secteur, la conformité et la transparence. L'infrastructure sophistiquée et flexible de la société lui permet de concevoir et de personnaliser des produits et des services de prêt et d'emprunt, en fonction des données et des renseignements propres au secteur, tous pris en charge par des outils de gestion des risques et d'exploitation. L'offre particulière de Dianrong englobe des services liés aux prêts et des solutions de technologies financières. En 2016, Dianrong a été nommée au directorat exécutif de l'Association nationale de la finance sur Internet en Chine, dirigée par la Banque populaire de Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dianrong.com/en.

À propos de R3

R3 est un éditeur de logiciels d'entreprise qui travaille avec un réseau de plus de 200 banques, institutions financières, organismes de réglementation, associations professionnelles, sociétés de services professionnels et sociétés technologiques pour exploiter Corda, sa plateforme blockchain spécialement conçue pour les entreprises. L'équipe mondiale de R3 regroupant plus de 180 professionnels dans onze pays est soutenue par plus de 2 000 experts en technologie, en finance et en droit issus de ses membres dans le monde entier. R3 est soutenue par un investissement de 107 millions de dollars provenant de plus de 40 sociétés.

Corda est le fruit de plus de deux années d'intense recherche et développement par R3 et ses membres, et elle répond aux normes les plus strictes du secteur bancaire, tout en restant applicable à tous les scénarios commerciaux. Elle enregistre, gère et exécute les accords financiers des institutions en parfaite adéquation avec les pairs, créant un monde de commerce sans friction. Corda est la seule plateforme blockchain au monde conçue à partir de rien pour des entreprises qui opèrent sur des marchés complexes et fortement réglementés. Elle donne accès à un réseau dynamique d'applications blockchain interopérables pour la finance et le commerce. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.r3.com.

